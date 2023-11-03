تم الكشف عن رؤى جديدة حول نظام الكواكب Kepler 385 في الكتالوج المحدث

كشفت دراسة حديثة عن تفاصيل جديدة رائعة حول النظام الكوكبي كيبلر 385، الذي اكتشفته مهمة كيبلر التابعة لناسا خلال مهمة صيد الكواكب التي استمرت ما يقرب من عقد من الزمن وانتهت في عام 2018. يقع النظام على بعد حوالي 4,670 سنة ضوئية من الأرض. يتكون من سبعة كواكب قريبة من نجمها. في حين تم تأكيد بعض الكواكب في وقت سابق من عام 2014، يؤكد الكتالوج المحدث وجود جميع الكواكب في النظام ويقدم رؤى جديدة حول خصائصها.

قام فريق من علماء الكواكب الخارجية، بقيادة جاك ليساور، عالم الأبحاث في مركز أبحاث أميس التابع لناسا، بتجميع القائمة الأكثر دقة لكوكب كيبلر المرشح حتى الآن. سيتم نشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة علوم الكواكب تحت عنوان "الكتالوج المحدث لمرشحي كوكب كيبلر: التركيز على الدقة والفترات المدارية". سيمكن هذا الكتالوج الشامل علماء الفلك من مواصلة دراسة خصائص هذه الكواكب الخارجية، وتوسيع معرفتنا بهذه العوالم البعيدة.

أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في نظام كيبلر 385 هو أن الكواكب السبعة أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون. ويُعتقد أن الكوكبين الأعمق صخريان ويحتمل أن يمتلكا غلافًا جويًا رقيقًا. أما الكواكب الخمسة المتبقية فيبلغ حجمها ضعف حجم الأرض تقريبًا، ومن المحتمل أن يكون لها غلاف جوي سميك. يقدم هذا النظام الفريد منجم ذهب من المعلومات للعلماء لتعميق فهمهم لأنظمة الكواكب ويوفر فرصة لمقارنة هذه العوالم البعيدة بنظامنا الشمسي.

لا يسلط الكتالوج المحدث الضوء على نظام كيبلر 385 فحسب، بل يتضمن أيضًا معلومات حول ما يقرب من 4,400 كوكب مرشح و700 نظام متعدد الكواكب. من خلال تحسين قياسات النجوم المضيفة باستخدام بيانات من مركبة الفضاء جايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، تمكن الباحثون من تحليل توزيع فترات العبور، مما ساعد في الكشف عن رؤى جديدة حول طبيعة مدارات الكواكب في الأنظمة متعددة الكواكب.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أن الأنظمة التي تحتوي على عدد أكبر من الكواكب العابرة تميل إلى أن تكون لها مدارات دائرية أكثر. هذا الاكتشاف، المدعوم بنهج أكثر مباشرة واستقلالية عن النموذج، يتحدى الاستنتاج السابق بأن الكواكب الصغيرة التي تحتوي على عدد أكبر من الكواكب العابرة لها انحرافات مدارية أصغر.

على الرغم من أن نظام كيبلر 385 غير صالح للسكن بسبب الإشعاع المكثف، فإن هذا الكتالوج المحدث يثري فهمنا لأنظمة الكواكب الخارجية ويمهد الطريق لمزيد من الاكتشافات والرؤى. ومن خلال البيانات والتحليلات المحسنة، يمكن لعلماء الفلك والباحثين الاستمرار في استكشاف عجائب مجرتنا وكشف أسرار أنظمة الكواكب الخارجية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو نظام الكواكب كيبلر 385؟

النظام الكوكبي كيبلر 385 هو نظام نجمي يقع على بعد حوالي 4,670 سنة ضوئية من الأرض. وتتكون من سبعة كواكب، جميعها أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون، وتدور على مقربة من نجمها.

ما هي أهمية الكتالوج المحدث؟

يوفر الكتالوج المحدث القائمة الأكثر دقة لكوكب كيبلر المرشح حتى الآن. فهو يسمح لعلماء الفلك بمعرفة المزيد عن خصائص الكواكب الخارجية ومقارنتها بنظامنا الشمسي. ويتضمن الكتالوج أيضًا معلومات عن آلاف الكواكب المرشحة الأخرى والأنظمة متعددة الكواكب.

ما هي الأفكار الجديدة التي تم الكشف عنها حول نظام كيبلر 385؟

ومن خلال تحسين البيانات والأساليب، أكد الباحثون وجود جميع الكواكب السبعة في نظام كيبلر 385 وقدموا تفاصيل جديدة حول خصائصها. ويشير الفهرس إلى أن بعض الكواكب صخرية ومن المحتمل أن يكون لها غلاف جوي رقيق، في حين أن البعض الآخر له غلاف جوي سميك. كما أنه يسلط الضوء على ندرة النجم الذي يدور حوله أكثر من ستة كواكب أو كواكب مرشحة.

ماذا وجدت الدراسة عن طبيعة مدارات الكواكب في الأنظمة متعددة الكواكب؟

وخلافا للافتراضات السابقة، وجدت الدراسة أن الأنظمة التي تحتوي على عدد أكبر من الكواكب العابرة تميل إلى أن تكون لها مدارات دائرية أكثر. يستند هذا الاستنتاج إلى نهج مباشر ومستقل عن النموذج، ويتحدى النماذج المعقدة السابقة.

هل نظام كبلر 385 صالح للسكن؟

لا، نظام كيبلر 385 غير صالح للسكن. تقع جميع الكواكب السبعة في النظام ضمن المنطقة الصالحة للسكن ولكنها تتلقى إشعاعًا مكثفًا من نجمها. إنهم يتلقون حرارة أكبر لكل منطقة من أي كوكب في نظامنا الشمسي.