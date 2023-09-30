العثور على دليل جديد للحياة على قمر كوكب المشتري أوروبا

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشافًا بالغ الأهمية، حيث قدم أدلة دامغة على وجود علامات محتملة للحياة على قمر المشتري، أوروبا. ومن خلال استخدام كاميرته القوية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، التقط التلسكوب صورًا للمناظر الطبيعية المتجمدة في أوروبا، وكشف عن وجود ثاني أكسيد الكربون، وهو عنصر حاسم لوجود الحياة.

كان هذا الاكتشاف الرائد، الذي نُشر في مجلة "Science" في 21 سبتمبر 2023، نتيجة لجهود تعاونية من فريقين مستقلين من علماء الفلك. وجدت دراستهم الدقيقة وفرة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون على أوروبا، مما يشير إلى إمكانية وجود محيط حيوي مزدهر تحت السطح الخارجي الجليدي للقمر.

ويمتلك أوروبا، المعروف بأنه أحد أكبر المتنافسين على استضافة حياة خارج كوكب الأرض، محيطًا شاسعًا تحت قشرته الجليدية، والذي يحتوي على ضعف كمية الماء مقارنة بمحيطات الأرض. يثير اكتشاف ثاني أكسيد الكربون تساؤلات مثيرة حول إمكانية السكن على القمر.

في حين أن وجود ثاني أكسيد الكربون يعد لبنة أساسية للحياة، إلا أن علماء ناسا يحذرون من أنه وحده لا يكفي لاستمرار الحياة. بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون، تتطلب الحياة مصدرًا للطاقة، ومغذيات عضوية، وإمدادًا مستمرًا من الجزيئات العضوية. يدفع هذا الاكتشاف إلى مزيد من البحث في إمكانات أوروبا كأرض خصبة لأشكال الحياة.

ركز الباحثون اهتمامهم على منطقة تارو ريجيو في أوروبا، وهي منطقة وعرة وفيرة بالجليد، حيث تم اكتشاف تركيز عالٍ من ثاني أكسيد الكربون. قاد هذا الاكتشاف العلماء إلى افتراض أن المواد من أعماق محيط أوروبا ربما تكون قد ظهرت على السطح، لتكون بمثابة أدلة حيوية حول وجود محيط حيوي مخفي.

وسلطت سامانثا ترومبو، الباحثة في جامعة كورنيل، الضوء على هذا الاكتشاف الرائد من خلال توضيح أن ثاني أكسيد الكربون من المحتمل أن يكون نشأ من أعماق محيط أوروبا. ويتوافق هذا الكشف مع البيانات السابقة من تلسكوب هابل الفضائي، الذي حدد الأملاح المشتقة من المحيط في نفس المنطقة. وتعزز هذه النتائج فكرة أن الكربون، وهو عنصر أساسي للحياة البيولوجية، ربما ظهر إلى جانب هذه الأملاح.

في الختام، توفر أحدث النتائج التي توصل إليها تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا أدلة دامغة على وجود علامات محتملة للحياة على قمر المشتري، أوروبا. يثير وجود ثاني أكسيد الكربون على سطح أوروبا احتمالات مثيرة فيما يتعلق بوجود محيط حيوي مخفي، مما يزيد من إشعال فضول الإنسان حول آفاق الحياة خارج الأرض.

التعاريف:

– كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء: جهاز يستخدم الأشعة تحت الحمراء لالتقاط الصور.

– المحيط الحيوي: المنطقة من الأرض أو الكوكب الآخر التي تسكنها الكائنات الحية.

- صالح للسكن: قادر على دعم الحياة.

– التركيز: كمية مادة معينة في منطقة معينة.

- خارج الأرض: ناشئة من الأرض أو موجودة خارجها.

مصادر:

– مجلة “العلم”، 21 سبتمبر 2023، نشر الدراسة.

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا.

– تلسكوب هابل الفضائي .

– سامانثا ترومبو، باحثة في جامعة كورنيل.