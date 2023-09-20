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ناسا تقوم بتسليم مطياف التصوير إلى الكوكب من أجل دمجه في القمر الصناعي Tanager

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 20، 2023
ناسا تقوم بتسليم مطياف التصوير إلى الكوكب من أجل دمجه في القمر الصناعي Tanager

قام مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) بتسليم مقياس طيفي للتصوير إلى شركة تصوير الأرض الأمريكية، Planet، لدمجه في القمر الصناعي Tanager 1 الفائق الطيفي. يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة لتحالف مصممي خرائط الكربون، الذي يهدف إلى فهم أفضل للانبعاثات العالمية لغاز الميثان وثاني أكسيد الكربون.

سيلعب مطياف التصوير الذي طوره مختبر الدفع النفاث دورًا حاسمًا في اكتشاف وتحديد وقياس انبعاثات المصدر النقطي للميثان وثاني أكسيد الكربون. وسوف توفر بيانات قيمة لدعم مهمة التحالف.

كجزء من التزامها تجاه التحالف، تعمل شركة Planet بنشاط على بناء وإطلاق قمرين صناعيين فائقي الطيف، Tanager 1 وTanager 2. ومن المتوقع أن يكون Tanager 1 جاهزًا للإطلاق في عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، تمضي شركة Planet قدمًا في برنامج Pelican الخاص بها. تم بناء أول عرض توضيحي للتكنولوجيا، TD1، بالكامل ومن المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام. الهدف الأساسي لـ TD1 هو اختبار منصة الأقمار الصناعية وأنظمة التشغيل في بيئة مدارية. الدروس المستفادة من TD1 ستُعلم التكرارات المستقبلية للقمرين الصناعيين Pelican وTanager.

تتعاون شركة Planet أيضًا بشكل نشط مع المستخدمين في برنامج الوصول المبكر (EAP) لفهم كيف يمكن للبيانات الطيفية تقديم أكبر قيمة لمختلف المؤسسات. ومن خلال الاستفادة من البيانات الاصطناعية التي تم تطويرها بالشراكة مع Rendered.ai، تهدف Planet إلى جمع تعليقات شاملة من السوق وتحديد التطبيقات المبتكرة وحالات الاستخدام للبيانات الطيفية المستقبلية.

مع هذا التكامل لمقياس الطيف التصويري على القمر الصناعي Tanager 1، تتقدم كل من ناسا وPlanet نحو هدفهما المشترك المتمثل في مراقبة وفهم انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل أكثر فعالية. وسيمهد هذا التعاون الطريق لتحليل أفضل لتغير المناخ وجهود التخفيف من آثاره.

مصادر:
- ناسا مختبر الدفع النفاث
- كوكب

By فيكي ستافروبولو

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