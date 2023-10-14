مسبار ناسا ينطلق في رحلة إلى النفس

أطلقت وكالة ناسا مركبة فضائية تسمى Psyche في مهمة لاستكشاف جسم يبعد 2.2 مليار ميل. Psyche هو كويكب غني بالمعادن ويمكن أن يوفر رؤى قيمة حول تكوين الكواكب مثل الأرض وداخلها. ويعتقد أن هذا الكويكب هو بقايا كوكب صغير أو جرم سماوي جديد غير معروف حتى الآن للعلماء.

وتهدف المركبة الفضائية، التي تسافر على صاروخ SpaceX Falcon Heavy القابل لإعادة الاستخدام، إلى الكشف عن معلومات جديدة حول تطور نظامنا الشمسي وكيفية تفاعل الأجرام السماوية المختلفة مع بعضها البعض. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها البشر أو الروبوتات عالمًا ذو سطح معدني.

صرحت العالمة الرائدة ليندي إلكينز تانتون أن هدفهم هو استكشاف جوهر الكوكب، والذي يشار إليه مجازيًا باستكشاف "الفضاء الداخلي" أثناء السفر عبر الفضاء الخارجي. يُعتقد أن Psyche، التي سُميت على اسم إلهة الروح اليونانية، جزء من قلب الحديد والنيكل لكوكب كوكبي، وهو لبنة بناء الكواكب الصخرية.

على مدار عامين، ستقوم المركبة الفضائية بدراسة Psyche باستخدام أدوات متقدمة لفحص مجالها المغناطيسي، وتركيبها الكيميائي والمعدني، وتضاريسها. ستقوم هذه المهمة باختبار اتصالات الجيل التالي باستخدام الليزر واستخدام نظام الدفع الذي يسخر الطاقة من الألواح الشمسية لإنشاء مجالات كهربائية ومغناطيسية.

ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية Psyche إلى وجهتها في حزام الكويكبات، بين المريخ والمشتري، في يوليو 2029. وتمثل هذه المهمة خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا للأجرام السماوية ودورها في تشكيل النظام الشمسي.

مصادر:

– رحلات ناسا إلى الكويكب الغني بالمعادن Psyche (2023، 14 أكتوبر) تم استرجاعه في 14 أكتوبر 2023