رؤى جديدة: نزار يكشف أسرار دورة الكربون على الأرض

من المقرر أن تُحدث مهمة القمر الصناعي الراداري NISAR الرائدة، وهي عبارة عن تعاون مشترك بين NASA وISRO، ثورة في فهمنا للأنظمة البيئية للأرض وتأثيرها على دورة الكربون العالمية. ومن خلال إطلاقه في أوائل عام 2024، يهدف "نزار" إلى تقديم رؤى تفصيلية حول نظامين بيئيين مهمين: الغابات والأراضي الرطبة، التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الغازات الدفيئة ودفع تغير المناخ.

تعتبر الغابات والأراضي الرطبة ضرورية لالتقاط وإطلاق الكربون، حيث تخزن الغابات الكربون في أخشاب أشجارها وتخزنه الأراضي الرطبة في طبقات التربة العضوية. وأي اضطراب في هذه النظم البيئية يمكن أن يؤدي إلى تسريع إطلاق ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي. ستقوم أنظمة الرادار المتقدمة التابعة لـ NISAR بمسح كامل سطح الأرض والجليد على الكوكب مرتين كل 12 يومًا، وجمع بيانات لا تقدر بثمن لمساعدة الباحثين على فهم عمليات احتجاز الكربون وإطلاقه داخل هذه النظم البيئية.

"ستسمح لنا تقنية الرادار الموجودة في NISAR بالحصول على منظور شامل للكوكب في المكان والزمان. يقول بول روزين، عالم مشروع NISAR في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "يمكن أن يمنحنا هذا رؤية موثوقة لكيفية تغير الأرض والجليد على وجه التحديد".

ستعزز البيانات التي يجمعها NISAR بشكل كبير فهمنا لتأثير إزالة الغابات وتدهورها على دورة الكربون، مما يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. بالإضافة إلى ذلك، سوف تخترق تكنولوجيا الرادار الخاصة بـ NISAR مظلات الغابات، مما يوفر تقديرات لكثافة الغطاء الحرجي بدقة ملحوظة. علاوة على ذلك، ستساعد ملاحظات NISAR في مراقبة فيضانات الأراضي الرطبة وفهم آثار تغير المناخ والأنشطة البشرية على النظم البيئية للأراضي الرطبة.

هذه الأفكار لا تقدر بثمن لمعالجة جهود التخفيف من تغير المناخ. ومن خلال فهم ديناميكيات فقدان الغابات، وإزالة الغابات، وانبعاث الكربون من الأراضي الرطبة، يمكننا اتخاذ تدابير استباقية للحد من تأثيرنا على هذه النظم البيئية الحيوية. في نهاية المطاف، سيدعم NISAR الجهود العالمية للانتقال إلى ممارسات أكثر استدامة وحماية الموارد الطبيعية لكوكبنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو النزار؟

ج: NISAR هو اختصار لرادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO. وهي مهمة مشتركة بين وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية لدراسة النظم البيئية للأرض وتأثيرها على دورة الكربون.

س: ما هي النظم البيئية التي يركز عليها نزار؟

ج: يركز NISAR على الغابات والأراضي الرطبة، وهما نظامان بيئيان حاسمان لتنظيم غازات الدفيئة والتأثير على تغير المناخ.

س: كيف سيقوم نزار بجمع البيانات؟

ج: سوف يستخدم NISAR أنظمة رادارية متطورة لمسح سطح الأرض والجليد كل 12 يومًا، مما يوفر رؤى شاملة حول التغيرات في النظام البيئي.

س: ما هي الأفكار التي سيقدمها نزار؟

ج: سوف يعمل برنامج NISAR على تحسين فهمنا لعمليات احتجاز الكربون وإطلاقه في الغابات والأراضي الرطبة، مما يساعدنا على معالجة إزالة الغابات وتدهور الغابات وإدارة الأراضي الرطبة بشكل أكثر فعالية.

س: متى سيتم إطلاق نزار؟

ج: من المقرر إطلاق NISAR في أوائل عام 2024.

س: أين يمكنني معرفة المزيد عن نزار؟

ج: لمعرفة المزيد عن نزار، قم بزيارة الموقع الرسمي على [URL].