مهمة NISAR هي توفير رؤى غير مسبوقة حول النظم البيئية للأرض وتغير المناخ

تهدف مهمة NISAR (رادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO)، وهي عبارة عن تعاون بين وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، إلى إحداث ثورة في فهمنا للنظم البيئية للغابات والأراضي الرطبة وتأثيرها على تغير المناخ. ومن المقرر إطلاق مهمة القمر الصناعي الراداري NISAR في أوائل عام 2024، وستستخدم أنظمة رادارية متقدمة لمسح الأراضي والأسطح الجليدية للأرض كل 12 يومًا.

تلعب الغابات والأراضي الرطبة دورًا حاسمًا في تنظيم الغازات الدفيئة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون، الذي يعد المحرك الرئيسي لتغير المناخ العالمي. ومن خلال احتجاز الكربون وتخزينه، تعمل هذه النظم البيئية كمصارف كربون طبيعية، مما يساعد في الحفاظ على التوازن الدقيق للغلاف الجوي لكوكبنا. ومع ذلك، عندما تتعطل هذه النظم البيئية أو تتدهور، فإنها يمكن أن تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون والميثان، مما يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري ويزيد من تفاقم تغير المناخ.

ومن خلال تكنولوجيا الرادار المتطورة، سيوفر NISAR للباحثين رؤى غير مسبوقة حول ديناميكيات الغابات والأراضي الرطبة على نطاق عالمي. ومن خلال مراقبة التغيرات في الغطاء الأرضي وحركة الكربون بين الغلاف الجوي والأرض والمحيطات والكائنات الحية، سيتمكن العلماء من فهم العمليات التي تؤدي إلى تغير المناخ بشكل أفضل. ستسمح هذه النظرة الشاملة للكوكب في المكان والزمان بفهم أعمق للتفاعلات المعقدة بين النظم البيئية للأرض ودورة الكربون العالمية.

يوضح بول روزن، عالم مشروع NISAR في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "إن تقنية الرادار الموجودة في NISAR ستسمح لنا بالحصول على منظور شامل للكوكب في المكان والزمان". ومن خلال مسح جميع الأراضي والأسطح الجليدية على الأرض تقريبًا، سيزود NISAR الباحثين ببيانات قيمة لدراسة كيفية تأثير التغيرات في الغابات والأراضي الرطبة على دورة الكربون العالمية وتشكيل مناخنا.

تمثل مهمة NISAR قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرتنا على مراقبة وفهم تأثير الأنشطة البشرية على النظم البيئية للأرض والمناخ. ومن خلال تسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين الغابات والأراضي الرطبة ودورة الكربون، سيوفر NISAR رؤى قيمة لتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من تغير المناخ.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو نزار؟

NISAR، رادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO، هو مهمة مشتركة بين NASA ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تهدف إلى دراسة النظم البيئية للغابات والأراضي الرطبة على الأرض وتأثيرها على تغير المناخ.

كيف سيوفر NISAR رؤى ثاقبة للنظم البيئية للأرض وتغير المناخ؟

وسيستخدم "نيسار" أنظمة رادارية متقدمة لمسح الأراضي والأسطح الجليدية على الأرض كل 12 يومًا، مما يوفر معلومات مفصلة عن الغابات والأراضي الرطبة. تلعب هذه النظم البيئية دورًا حاسمًا في تنظيم الغازات الدفيئة، ومن خلال مراقبة التغيرات في الغطاء الأرضي وحركة الكربون، سيساعد NISAR العلماء على فهم تأثيرها على دورة الكربون العالمية وتغير المناخ بشكل أفضل.

لماذا تعتبر الغابات والأراضي الرطبة مهمة في سياق تغير المناخ؟

تعمل الغابات والأراضي الرطبة كمصارف طبيعية للكربون عن طريق احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد الغازات الدفيئة التي تساهم في تغير المناخ. ومع ذلك، فإن الاضطرابات أو التدهور في هذه النظم البيئية يمكن أن يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون والميثان، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. تعد دراسة الغابات والأراضي الرطبة أمرًا حيويًا لفهم دورها في تنظيم المناخ.

ما هي الفوائد المحتملة لمهمة نزار؟

ومن خلال توفير رؤى غير مسبوقة للنظم البيئية للأرض، سيساهم NISAR في فهم أعمق للتفاعلات المعقدة بين الغابات والأراضي الرطبة ودورة الكربون العالمية. ستستفيد هذه المعرفة من تطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من آثار تغير المناخ وتساعد في تشكيل نهجنا في الحفاظ على البيئة.