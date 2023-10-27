نزار لإحداث ثورة في فهم تأثير النظم البيئية على دورة الكربون وتغير المناخ

تتعاون وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في مهمة القمر الصناعي الراداري NISAR، المقرر إطلاقها في أوائل عام 2024. وتهدف هذه المهمة الرائدة إلى تقديم رؤى قيمة حول تأثير التغيرات في غابات الأرض والأراضي الرطبة على دورة الكربون العالمية و تغير المناخ.

ستقوم أنظمة الرادار المتقدمة التابعة لـ NISAR بمسح كل بوصة تقريبًا من سطح الأرض والجليد، وجمع البيانات مرتين كل 12 يومًا. ستمكن هذه الكمية الهائلة من البيانات الباحثين من فهم وظيفتين حاسمتين للغابات والأراضي الرطبة بشكل أفضل: امتصاص الكربون وإطلاقه. تخزن الغابات الكربون في أشجارها، بينما تخزنه الأراضي الرطبة في طبقات التربة العضوية. ويمكن أن تؤدي الاضطرابات في هذه النظم البيئية إلى تسريع إطلاق ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تفاقم تغير المناخ.

الهدف الأساسي لـ NISAR هو تتبع التغيرات في الغطاء الأرضي على نطاق عالمي، مما يسمح للباحثين بتحليل التأثيرات على دورة الكربون. ومن خلال فهم كيفية انتقال الكربون بين الغلاف الجوي والأرض والمحيطات والكائنات الحية، سيكتسب العلماء معرفة مهمة حول الديناميكيات المعقدة لتغير المناخ.

ستوفر تقنية الرادار المبتكرة الموجودة على متن NISAR عمليات رصد شاملة وموثوقة لأرض الأرض وجليدها، مما يوفر منظورًا أوسع لكيفية تغير هذه النظم البيئية بمرور الوقت. وسيكون هذا ذا قيمة خاصة لرصد إزالة الغابات، التي تمثل جزءًا كبيرًا من انبعاثات غازات الدفيئة التي يسببها الإنسان. البيانات التي يجمعها رادار NISAR ذو النطاق L سوف تخترق مظلات الغابات، وترتد عن جذوع الأشجار والأرض أدناه. ومن خلال تحليل الإشارات المنعكسة، يستطيع الباحثون تقدير كثافة الغابات بدقة ملحوظة.

بالإضافة إلى ذلك، ستسلط بيانات NISAR الضوء على الأسباب الكامنة وراء التغيرات في الغابات والأراضي الرطبة، مثل الأمراض أو النشاط البشري أو الحرائق. ومن شأن هذه المعرفة أن تعزز الجهود المبذولة لمكافحة إزالة الغابات وتدهورها، حيث تسعى البلدان جاهدة إلى اعتماد ممارسات مستدامة للحد من انبعاثات الكربون.

علاوة على ذلك، ستساعد تقنية الرادار الخاصة بالمهمة في مراقبة فيضانات الأراضي الرطبة، وهو عامل حاسم في دورة الكربون. تحتوي الأراضي الرطبة، التي تشمل أنواعًا مختلفة من النظم البيئية، على كمية كبيرة من الكربون في التربة. عندما تغمر الأراضي الرطبة، تقوم البكتيريا بتحلل المواد العضوية، مما يؤدي إلى إطلاق غاز الميثان في الغلاف الجوي. وعلى العكس من ذلك، عندما تجف الأراضي الرطبة، يتفاعل الكربون المكشوف مع الأكسجين، وينتج ثاني أكسيد الكربون. يعد فهم هذه العمليات أمرًا بالغ الأهمية لإدارة بيئات الأراضي الرطبة والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة.

يبشر إطلاق NISAR في عام 2024 بعصر جديد في دراسة التفاعلات بين النظم البيئية ودورة الكربون العالمية. ومن خلال قدرات المراقبة الشاملة، ستوفر هذه المهمة معلومات قيمة لمعالجة تغير المناخ وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة.

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الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو النزار؟



ج: NISAR هو اختصار لمهمة القمر الصناعي NASA-ISRO رادار الفتحة الاصطناعية (SAR). وهي مهمة مشتركة بين وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية تهدف إلى دراسة التغيرات في النظم البيئية للأرض وتأثيرها على دورة الكربون العالمية وتغير المناخ.

س: كيف سيقوم نزار بجمع البيانات؟



ج: سوف يستخدم NISAR أنظمة رادارية متطورة لمسح جميع الأسطح الأرضية والجليدية تقريبًا. وسوف يقوم بجمع البيانات مرتين كل 12 يومًا، مما يوفر تغطية مفصلة وشاملة لهذه النظم البيئية.

س: ما الذي سيساعد نظام نزار الباحثين على فهمه؟



ج: سيساعد نظام NISAR الباحثين على فهم كيفية احتجاز الغابات والأراضي الرطبة للكربون وإطلاقه، وهما وظيفتان مهمتان مرتبطتان بدورة الكربون. وهذا الفهم أمر بالغ الأهمية لفهم تأثير هذه النظم البيئية على تغير المناخ.

س: كيف سيراقب NISAR إزالة الغابات؟



ج: سوف تخترق تكنولوجيا الرادار الخاصة بـ NISAR مظلات الغابات، مما سيمكن الباحثين من تقدير كثافة الغابات وتتبع التغيرات في الغطاء الأرضي. سيوفر هذا رؤى قيمة حول أنماط إزالة الغابات وتأثيرها على دورة الكربون.

س: ما هو الدور الذي سيلعبه نزار في دراسة الأراضي الرطبة؟



ج: سوف يقوم NISAR بمراقبة فيضانات الأراضي الرطبة، والتي تؤثر على دورة الكربون. ومن خلال فهم العمليات التي تطلق من خلالها الأراضي الرطبة غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، يمكن للباحثين إدارة هذه النظم البيئية بشكل أفضل والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة.

س: كيف سيفيد نزار الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ؟



ج: ستعزز بيانات NISAR فهمنا للتفاعلات المعقدة بين النظم البيئية ودورة الكربون وتغير المناخ. ستستفيد هذه المعرفة من الممارسات البيئية المستدامة وتساعد على تقليل انبعاثات الكربون.