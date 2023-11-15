نزار: ثورة في مراقبة الأرض من خلال رسم الخرائط العالمية السريعة

الأرض كوكب ديناميكي، يتطور ويتحول باستمرار. ولفهم هذه التغيرات وتأثيراتها على بيئتنا، اعتمد العلماء والباحثون على تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتقدمة. في تطور مثير، تضافرت جهود وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإطلاق القمر الصناعي القوي NISAR (رادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO). يهدف هذا القمر الصناعي المتطور إلى إحداث ثورة في مراقبة الأرض من خلال قدرته على رسم خريطة للكرة الأرضية بأكملها خلال 12 يومًا فقط.

يتميز NISAR بدقة مكانية وزمانية استثنائية، حيث يوفر بيانات متسقة وحديثة حول جوانب مختلفة من النظم البيئية للأرض. بفضل تقنية رادار الفتحة الاصطناعية المتقدمة (SAR)، سيقدم هذا القمر الصناعي رؤى لا تقدر بثمن حول كتلة الجليد والكتلة الحيوية النباتية وارتفاع مستوى سطح البحر واحتياطيات المياه الجوفية والمخاطر الطبيعية مثل الزلازل والتسونامي والبراكين والانهيارات الأرضية.

تكمن القدرة الرائدة لـ NISAR في قدرته على توفير بيانات دقيقة ومفصلة للغاية على نطاق عالمي. ومن خلال رسم خرائط لسطح الأرض بدقة لا مثيل لها، سيتمكن العلماء من مراقبة وتحليل التغيرات في النظم البيئية مع مرور الوقت. لن تعمل هذه البيانات على تعزيز فهمنا للعمليات البيئية فحسب، بل ستساهم أيضًا في الإدارة الفعالة للموارد، والاستجابة للكوارث، وجهود التخفيف من آثار تغير المناخ.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو النزار؟

ج: NISAR (رادار الفتحة الاصطناعية التابع لناسا-إيسرو) هي مهمة فضائية تعاونية بين وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لرسم خريطة للكرة الأرضية بأكملها في 12 يومًا باستخدام تقنية رادار الفتحة الاصطناعية (SAR).

س: ما هي البيانات التي ستقدمها نزار؟

ج: سيوفر نظام NISAR بيانات مكانية وزمانية متسقة حول التغيرات في النظم البيئية للأرض، وكتلة الجليد، والكتلة الحيوية النباتية، وارتفاع مستوى سطح البحر، واحتياطيات المياه الجوفية، والمخاطر الطبيعية مثل الزلازل والتسونامي والبراكين والانهيارات الأرضية.

س: ما أهمية نزار؟

ج: إن قدرة NISAR السريعة على رسم الخرائط العالمية وتقنية SAR المتقدمة ستحدث ثورة في مراقبة الأرض. وستعمل بياناتها على تعزيز فهمنا للتغيرات في البيئة، والمساعدة في إدارة الموارد، ومساعدة جهود الاستجابة للكوارث، والمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ.