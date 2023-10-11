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مهمة ناسا النفسية: استكشاف العالم المعدني في الفناء الخلفي الكوني للأرض

Byروبرت أندرو

أكتوبر 11، 2023
مهمة ناسا النفسية: استكشاف العالم المعدني في الفناء الخلفي الكوني للأرض

من المقرر أن تشرع وكالة ناسا في مهمة رائدة إلى الكويكب 16 Psyche والتي يمكن أن توفر رؤى لا مثيل لها حول تكوين الكواكب. ويُعتقد أن Psyche، الذي يقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، هو بقايا النواة المعدنية لكوكب أولي. وهذا يجعله كائنًا رائعًا للدراسة، لأنه يمكن أن يقدم لمحة فريدة عن الاصطدامات والعمليات العنيفة التي أدت إلى تكوين الكواكب الصخرية مثل الأرض.

وستسافر المركبة الفضائية Psyche، المقرر إطلاقها في عام 2022، عبر الفضاء وستقوم بمناورة مقلاع باستخدام جاذبية المريخ لاكتساب السرعة. ومن المتوقع أن يصل إلى "سايكي" في أغسطس 2029، بعد رحلة مدتها ثلاث سنوات تغطي مسافة 3.6 مليار كيلومتر.

بمجرد وصولها إلى مدارها حول Psyche، ستقوم المركبة الفضائية بالتقاط صور قريبة للكويكب، مما سيمكن العلماء من فحص تركيبته وبنيته بالتفصيل. ستساعد هذه البيانات الباحثين على تحديد ما إذا كان Psyche هو بالفعل النواة المكشوفة لكوكب أولي أو نوع غير معروف سابقًا من كائنات النظام الشمسي.

تحمل المهمة أهمية كبيرة لأنها يمكن أن توفر رؤى قيمة حول تكوين وتطور الكواكب الأرضية. ومن خلال دراسة تاريخ وخصائص Psyche، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق لكيفية تجميع الكواكب مثل الأرض، وكذلك الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف المحتملة في عملياتها الجيولوجية.

يمكن أن يلقي استكشاف Psyche الضوء أيضًا على أصول المعادن في نظامنا الشمسي. ومن خلال تحليل تركيبة اللب المعدني للكويكب، تمكن العلماء من الحصول على نظرة ثاقبة للظروف والعمليات التي أدت إلى تركيز المعادن في الكواكب.

تمثل مهمة Psyche فرصة استثنائية لاستكشاف جرم سماوي فريد من نوعه وكشف المزيد من أسرار تكوين نظامنا الشمسي. إنه يعد بتوفير معرفة لا تقدر بثمن وتوسيع فهمنا للكون الذي نسميه وطننا.

التعاريف:
- كوكب أولي: جرم سماوي كبير في المراحل الأولى من التكوين ويتطور في النهاية إلى كوكب.
- الأثر: أثر أو بقايا لشيء اختفى أو لم يعد موجودا.
– الكواكب الأرضية: الكواكب الصخرية المشابهة في تركيبها للأرض، ومنها عطارد، والزهرة، والمريخ، والأرض.

مصادر:
ناسا (nasa.gov)

By روبرت أندرو

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