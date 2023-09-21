مستقبل محطة الفضاء الدولية: ناسا تقترح مركبة Deorbit الأمريكية

أعلنت وكالة ناسا عن خطط للتقاعد من محطة الفضاء الدولية (ISS) بحلول نهاية العقد. كجزء من خطة تقاعد المحطة، اقترحت وكالة ناسا تطوير مركبة Deorbit الأمريكية (USDV)، وهي مركبة فضائية مصممة لإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها بأمان. تعمل محطة الفضاء الدولية، وهي مشروع مشترك بين خمس وكالات فضائية، منذ عام 1998 ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2030، مع التزام روسيا حتى عام 2028 على الأقل.

إن الخروج الآمن من محطة الفضاء الدولية هو مسؤولية مشتركة بين جميع وكالات الفضاء الخمس، بهدف تجنب المناطق المأهولة بالسكان. استعدادًا لتقاعد محطة الفضاء الدولية، تسعى وكالة ناسا إلى نقل عملياتها في المدار الأرضي المنخفض إلى منصات مملوكة ومُدارة تجاريًا. ويهدف هذا التحول إلى ضمان استمرار الوصول والتواجد في الفضاء للبحث وتطوير التكنولوجيا والتعاون الدولي.

تضمنت الاستراتيجيات السابقة لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها استخدام مركبات فضائية متعددة تابعة لشركة Roscosmos Progress. ومع ذلك، دفعت التقييمات الأخيرة وكالة ناسا إلى اقتراح تطوير مركبة فضائية جديدة، وهي USDV، والتي من شأنها أن توفر قدرات أكثر قوة لإخراج المدار بشكل مسؤول. ستركز مركبة USDV على نشاط إزالة المدار النهائي وقد تكون إما تصميمًا جديدًا لمركبة فضائية أو تعديلًا لمركبة فضائية موجودة. سيتم تصميمه ليعمل في رحلته الأولى ويتمتع بقدرة كافية على التكرار واستعادة الحالات الشاذة لتنفيذ عملية حرق المدار الحرجة.

سيكون تطوير USDV جهدًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً، ويتطلب سنوات من التطوير والاختبار وإصدار الشهادات. ومع ذلك، تمثل هذه المركبة الفضائية المقترحة تحولًا كبيرًا في نهج ناسا تجاه إخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها وتضمن إخراج المحطة الفضائية من الخدمة بشكل آمن ومنضبط.

مصادر:

- ناسا تقترح مركبة deorbit للتقاعد من محطة الفضاء الدولية. (2023، 21 سبتمبر). الهند اليوم.