تقدم جديد لمركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا في الاستعدادات لمهمة القمر

تحرز وكالة ناسا تقدمًا مطردًا نحو إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى القمر من خلال بناء مركبتها الفضائية أوريون لمهمة أرتميس XNUMX. وصلت المركبة الفضائية، التي يتم بناؤها بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، إلى مرحلة هامة حيث تم ضم طاقمها ووحدات الخدمة معًا رسميًا.

ولضمان جاهزية المركبة الفضائية لمهمتها القادمة، سيتم إجراء سلسلة من الاختبارات الصارمة. ستتضمن الخطوة الأولى تشغيل الطاقم المشترك ووحدة الخدمة، يليها اختبار غرفة الارتفاع لمحاكاة ظروف الفضاء السحيق. وتعد هذه الاختبارات ضرورية لضمان قدرة المركبة الفضائية على تحمل البيئة الصعبة التي ستواجهها أثناء المهمة.

ويهدف برنامج أرتميس إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2025، والتقدم المحرز على متن مركبة أوريون الفضائية يقربنا من هذا الهدف. ومع ذلك، لا تزال هناك عدة مراحل حاسمة للتحضير. وقد حددت وكالة الفضاء الأوروبية اختبار الدورة الحرارية، الذي يقيم قدرة المركبة الفضائية على تحمل التغيرات الشديدة في درجات الحرارة، والاختبار الصوتي المباشر للمجال، الذي يقيم قدرتها على تحمل اهتزازات الإطلاق.

وبمجرد الانتهاء من هذه الاختبارات بنجاح، سيتم تركيب الأجنحة الشمسية للمركبة الفضائية، وسيتم ملء الخزانات بالوقود الصاروخي، وسيتم توصيلها بنظام إجهاض الإطلاق. وأخيرًا، سيتم دمج المركبة الفضائية أوريون مع صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا، مما يمثل المرحلة النهائية قبل إطلاقها.

في هذه الأثناء، يستعد طاقم أوريون بلا كلل لمواجهة تحديات الرحلات الفضائية. أعرب جاكي ماهافي، كبير مسؤولي التدريب في Artemis II، عن ثقته في التقدم الذي أحرزه الطاقم، مشددًا على دورهم المهم كأول أفراد يطيرون داخل أحدث مركبة فضائية تابعة لناسا مصممة لاستكشاف الفضاء السحيق.

مع كل خطوة إلى الأمام، تمهد وكالة ناسا الطريق للمهمات القمرية المستقبلية واستكشاف الفضاء السحيق، بينما تخطو البشرية قفزة أخرى نحو القمر.

الأسئلة المتكررة

1. ما هي مهمة أرتميس XNUMX؟

أرتميس 2024 هي مهمة تابعة لناسا تهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر. وهو جزء من برنامج Artemis الأوسع، الذي يسعى إلى إقامة وجود بشري مستدام على القمر بحلول عام XNUMX.

2. ما هو دور المركبة الفضائية أوريون؟

تعد المركبة الفضائية أوريون عنصرًا حاسمًا في مهام أرتميس. وسوف تنقل رواد الفضاء من وإلى القمر، مما يسهل استكشافهم ومساعيهم العلمية على سطح القمر.

3. من يشارك في بناء المركبة الفضائية أوريون؟

يتضمن بناء المركبة الفضائية أوريون التعاون بين وكالة ناسا وشركة لوكهيد مارتن ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

4. ما هي الاختبارات التي ستخضع لها المركبة الفضائية أوريون؟

وستخضع المركبة الفضائية أوريون لاختبارات مختلفة، بما في ذلك اختبار الدورة الحرارية لتقييم قدرتها على تحمل درجات الحرارة القصوى واختبار المجال الصوتي المباشر (DFAT) لتقييم مقاومتها لاهتزازات الإطلاق.

5. متى موعد الإطلاق المتوقع لمهمة أرتميس XNUMX؟

ومن المقرر إطلاق مهمة Artemis II في العام المقبل، ولكن كما هو الحال مع أي مهمة معقدة، لا تزال هناك تحديات محتملة يجب معالجتها قبل أن تتمكن من المضي قدمًا في المهمة.