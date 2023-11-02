NASA Plus: انطلاق خدمة البث المباشر المجانية والخالية من الإعلانات

تستعد وكالة ناسا لإحداث ثورة في الطريقة التي نختبر بها استكشاف الفضاء من خلال إطلاق خدمة البث الجديدة NASA Plus. على عكس منصات البث التقليدية، لا يتطلب NASA Plus اشتراكًا وهو خالٍ تمامًا من الإعلانات. ستوفر هذه الخدمة الرائدة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى التغطية المباشرة الحائزة على جائزة إيمي التابعة لناسا، بالإضافة إلى مجموعة من سلاسل الفيديو الأصلية المستندة إلى مهام الوكالة.

تعد ناسا بلس جزءًا من التحول الرقمي الأكبر للمنظمة، والذي يتضمن أيضًا موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا متجددين. تهدف الخدمة إلى جلب عجائب الفضاء مباشرة إلى المشاهدين دون حاجز التكلفة أو الإعلانات المتطفلة. بفضل التزامها بأن تكون صديقة للعائلة ويمكن الوصول إليها بسهولة على معظم المنصات الرئيسية، تستعد ناسا بلس لالتقاط خيال عشاق الفضاء في جميع أنحاء العالم.

توقيت NASA Plus لا يمكن أن يكون أكثر مثالية، حيث تستعد الوكالة لمهمة Artemis II إلى القمر في نوفمبر 2024. وستكون هذه المهمة التاريخية هي المرة الأولى منذ 52 عامًا التي يغامر فيها رواد الفضاء بالصعود إلى سطح القمر. وبينما ننتظر بفارغ الصبر هذا الحدث الضخم، تعد ناسا بلس بتقديم لقطات مذهلة ورؤى من المهمة، مما يسمح للمشاهدين بالتعجب من عجائب الفضاء.

أسئلة وأجوبة:

س: كم تبلغ تكلفة ناسا بلس؟

ج: NASA Plus مجاني تمامًا.

س: هل أحتاج إلى الاشتراك في ناسا بلس؟

ج: لا، NASA Plus لا يتطلب الاشتراك.

س: هل ستكون هناك إعلانات على ناسا بلس؟

ج: لا، NASA Plus خالي تمامًا من الإعلانات.

س: هل سيكون NASA Plus متاحًا على منصات مختلفة؟

ج: نعم، تهدف NASA Plus إلى أن يكون الوصول إليها سهلاً على معظم المنصات الرئيسية.

س: هل يمكنني مشاهدة التغطية المباشرة على NASA Plus؟

ج: نعم، ستوفر NASA Plus إمكانية الوصول إلى التغطية المباشرة الحائزة على جائزة إيمي من NASA.

المصادر: NASA.gov