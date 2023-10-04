ناسا تدعو الجمهور إلى الأنشطة الافتراضية قبل إطلاق المركبة الفضائية Psyche

تستعد وكالة ناسا لإطلاق مركبتها الفضائية Psyche، والتي ستنطلق في مهمة لدراسة كويكب غني بالمعادن يقع في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. ستوفر المركبة الفضائية رؤى قيمة حول قلوب الكواكب وتكوين الأرض نفسها.

من المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية Psyche في الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس 12 أكتوبر، على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy من مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. بالإضافة إلى مهمتها الرئيسية، ستستضيف المركبة الفضائية أيضًا عرضًا تكنولوجيًا يسمى الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC)، والذي سيختبر اتصالات الليزر خارج القمر لأول مرة.

ولإشراك الجمهور في هذه المهمة المثيرة، تدعو ناسا الأفراد للمشاركة في الأنشطة الافتراضية. من خلال التسجيل كضيف افتراضي، سيتمكن المشاركون من الوصول إلى الموارد المنسقة وتغييرات الجدول الزمني والمعلومات الخاصة بالمهمة التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بهم. كتذكار خاص، سيحصل الضيوف الافتراضيون على طابع تذكاري لـ "جواز سفر الضيف الافتراضي" الخاص بهم بعد كل نشاط.

سيبدأ البث المباشر للإطلاق في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس 12 أكتوبر، ويمكن مشاهدته على منصات مختلفة، بما في ذلك YouTube، وX، وFacebook، وTwitch، وDaily Motion، وتطبيق NASA، www.nasa.gov/nasatv، وقناة UHD التابعة لناسا.

تمثل هذه المهمة فرصة استثنائية للجمهور ليكونوا جزءًا من الاستكشاف والاكتشاف العلمي لوكالة ناسا. ومن خلال الوصول الافتراضي والموارد الإعلامية، يمكن للأفراد البقاء على اطلاع بأحدث التطورات ومشاهدة الإطلاق المذهل للمركبة الفضائية Psyche. إنها فرصة لتوسيع فهمنا لتكوين الكواكب وأسرار كوكبنا.

لمزيد من المعلومات حول مهمة Psyche، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لناسا.

مصادر:

- تعريف "الكوكب الصغير" - مسرد ناسا

- تعريف "اتصالات الليزر" - مسرد NASA JPL

– مقال المصدر: ناسا تدعو الجمهور للمشاركة في الأنشطة التي تسبق إطلاق مهمة Psyche. (ناسا)