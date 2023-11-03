استكشاف سطح القمر: رحلة ناسا الروبوتية التجارية إلى القمر

تخطو خطط ناسا الطموحة لاستكشاف سطح القمر خطوة مهمة إلى الأمام مع أول هبوط آلي تجاري للولايات المتحدة، المقرر إجراؤه في أوائل عام 2024. تعد هذه المهمة الرائدة جزءًا من مبادرة خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابعة لناسا وبرنامج أرتميس، الذي يهدف إلى تطوير القدرات المطلوبة للبعثات المأهولة المستقبلية إلى القمر.

ستطلق شركة Astrobotic، وهي شركة رائدة في مجال الروبوتات الفضائية، مركبة الهبوط Peregrine على صاروخ فولكان التابع لشركة United Launch Alliance (ULA)، ومن المقرر أن يتم الإطلاق يوم الأحد 24 ديسمبر. وسيتم الإطلاق التاريخي في Space Launch Complex 41 في كيب كانافيرال الفضائية. محطة القوة، فلوريدا، بمناسبة الرحلة الافتتاحية لصاروخ فولكان الجديد التابع لشركة ULA.

الهدف الرئيسي لمهمة Peregrine Mission One التابعة لـ Astrobotic هو الهبوط بنجاح على سطح القمر. وكجزء من هذه المهمة، ستحمل مركبة الهبوط حمولات ناسا وحمولات تجارية. ستلعب حمولات ناسا الموجودة على متنها دورًا حاسمًا في تعزيز فهم الوكالة للقمر واستكشافه في إطار برنامج أرتميس.

سيتم إجراء الاعتماد الإعلامي لأنشطة الإطلاق المسبق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. إن أعضاء وسائل الإعلام المهتمين، بما في ذلك الصحفيين الدوليين، مدعوون لتقديم طلب للحصول على الاعتماد على https://media.ksc.nasa.gov. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو الجمعة 8 ديسمبر لوسائل الإعلام الأمريكية والخميس 9 نوفمبر لوسائل الإعلام الدولية.

من خلال مبادرة CLPS، تهدف ناسا إلى وضع جدول منتظم لتسليم الحمولة إلى سطح القمر، مما يسمح بإجراء التجارب واختبار التكنولوجيا وعروض القدرات. ستساهم هذه المهام الآلية بشكل كبير في فهمنا للقمر، مما يمهد الطريق لمهمات أرتميس المستقبلية من خلال الاستكشاف المأهول.

لأولئك الذين يبحثون عن مزيد من المعلومات حول مبادرة CLPS التابعة لناسا، قم بزيارة https://www.nasa.gov/clps. ترقبوا المزيد من التحديثات بينما نبدأ هذه الرحلة المثيرة لاستكشاف القمر.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: متى سيتم تحديد أول هبوط آلي تجاري للولايات المتحدة على سطح القمر؟

ج: من المقرر أن يتم أول هبوط آلي تجاري للولايات المتحدة على سطح القمر في أوائل عام 2024.

س: من يقود هذه المهمة؟

ج: تقود هذه المهمة شركة أستروبوتيك، وهي شركة رائدة في مجال الروبوتات الفضائية.

س: ما هو الغرض من حمولات ناسا الموجودة على متن مركبة الهبوط Peregrine؟

ج: تهدف حمولات ناسا إلى مساعدة الوكالة على تطوير القدرات اللازمة لاستكشاف القمر كجزء من برنامج أرتميس.

س: كيف يمكن للإعلاميين التقدم للحصول على الاعتماد لأنشطة الإطلاق المسبق والإطلاق؟

ج: يمكن التقدم بطلب اعتماد الإعلاميين على https://media.ksc.nasa.gov. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو الجمعة 8 ديسمبر لوسائل الإعلام الأمريكية والخميس 9 نوفمبر لوسائل الإعلام الدولية.

س: ما هو هدف مبادرة CLPS التابعة لناسا؟

ج: تهدف مبادرة CLPS التابعة لناسا إلى إنشاء إيقاع منتظم لعمليات تسليم الحمولة الآلية إلى سطح القمر لإجراء التجارب واختبار التقنيات وإظهار القدرات الأساسية لاستكشاف القمر.