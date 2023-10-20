ندوة فون براون السنوية السادسة عشرة لاستكشاف الفضاء التي تنظمها وكالة ناسا للتركيز على تطوير علوم الفضاء واستكشافه

تدعو وكالة ناسا ممثلي وسائل الإعلام لحضور ندوة فون براون السنوية السادسة عشرة لاستكشاف الفضاء، والتي ستعقد من الأربعاء إلى الجمعة، 16-25 أكتوبر، في جامعة ألاباما في هانتسفيل. موضوع هذا العام هو "التقدم في الفضاء: من المدار الأرضي المنخفض إلى القمر وما بعده"، وستضم الندوة متحدثين من الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية الذين سيناقشون آخر التطورات والفرص المستقبلية والتحديات في علوم الفضاء واستكشافه.

ومن بين المشاركين في وكالة ناسا، سيقدم مدير ناسا بيل نيلسون ملاحظاته خلال حفل غداء توزيع الجوائز في 25 أكتوبر. وسيتضمن حفل الغداء أيضًا مناقشة حول أنظمة الهبوط البشرية. يمكن لوسائل الإعلام المهتمة بالتحدث إلى المدير نيلسون الاتصال بجاكي ماكجينيس على [البريد الإلكتروني محمي]. يجب على أعضاء وسائل الإعلام المهتمين بحضور الندوة الاتصال بالمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية للملاحة الفضائية جيم واي على [email protected] أو 703-866-0021 للحصول على أوراق الاعتماد.

وسيبدأ الحدث بكلمات افتتاحية يلقيها جوزيف بيلفري، القائم بأعمال مدير مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا، والذي سيدير ​​​​أيضًا لجنة أرتميس صباح الأربعاء. ومن بين المتحدثين الآخرين من مركز مارشال لرحلات الفضاء شين كانرداي، مهندس الطيران؛ وجون هانيكوت، مدير برنامج أنظمة الإطلاق الفضائية؛ دينا إيس، نائب مدير مكتب العلوم والتكنولوجيا؛ مالوري جيمس، مهندس طيران؛ ماري بيث كولبل، مديرة مديرية الهندسة؛ وجيسون توربين، المدير الفني الأول لشركة الدفع؛ وليزا واتسون مورجان، مديرة برنامج نظام الهبوط البشري.

لمزيد من المعلومات حول الندوة والبرنامج الكامل، يرجى زيارة astronautical.org/events/vbs.

المصادر: وكالة ناسا للعلاقات العامة