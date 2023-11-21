ناسا تدعو الجميع إلى إرسال أسمائهم إلى قمر المشتري أوروبا

تقدم وكالة ناسا فرصة استثنائية لعشاق الفضاء لحفر أسمائهم على شريحة دقيقة ستكون على متن المسبار الفضائي يوروبا كليبر. ومن المقرر أن تدخل المركبة الفضائية مدارًا حول كوكب المشتري في السنوات الخمس المقبلة، بهدف أساسي هو استكشاف أوروبا، أحد أقمار العملاق الغازي المثيرة للاهتمام، بحثًا عن علامات الصالحية للسكن. يتوقع العلماء أن أوروبا قد تحتوي على محيط تحت طبقتها الخارجية.

في حين أن هذه المبادرة قد تبدو جديدة، إلا أن وكالة ناسا لديها تقليد طويل الأمد في إشراك الجمهور ودعوة مشاركتهم النشطة في مختلف البعثات الفضائية. في عام 1995، تم تسمية أول مركبة متجولة على المريخ، سوجورنر، على اسم الناشطة في مجال حقوق المرأة في القرن التاسع عشر، سوجورنر تروث، بعد اقتراح قدمته فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا. مثال آخر يتضمن قرص DVD صغير يحمل آلاف التوقيعات التي تم إرسالها إلى زحل على متن مسبار كاسيني-هويجنز.

تطمح مهمة يوروبا كليبر إلى تحديد مواقع الهبوط المحتملة للمهام المستقبلية على أوروبا. وسوف تقضي عامين في مسح الجانب المواجه لكوكب المشتري وسنتين أخريين على الجانب المواجه لعملاق الغاز. وفي ختام مهمتها، ستصطدم المركبة الفضائية عمدًا بجانيميد، أحد أقمار المشتري الأخرى.

وحتى الآن، تم بالفعل تقديم أكثر من 840,000 ألف اسم لإدراجها على الرقاقة الدقيقة، ولا يزال لدى الأفراد الفرصة لإضافة أسمائهم حتى الموعد النهائي في 31 ديسمبر. للمشاركة، يمكن للأفراد المهتمين ببساطة زيارة موقع ناسا الإلكتروني على europa.nasa.gov والتسجيل. بالإضافة إلى ذلك، ستحمل سفينة أوروبا كليبر أيضًا قصيدة خاصة بعنوان "في مديح الغموض: قصيدة لأوروبا" كتبها الشاعر الأمريكي الحائز على جائزة أدا ليمون.

إن إرسال الأسماء إلى الفضاء يرمز إلى فضول البشرية الذي لا ينضب ورغبتنا التي لا تتزعزع في استكشاف ما وراء حدود كوكبنا الأصلي. بينما تشرع أوروبا كليبر في رحلتها الملحمية، فإنها ستحمل تطلعات وأحلام الآلاف من الأفراد، جميعهم حريصون على ترك بصماتهم في الكون الشاسع.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكن لأي شخص المشاركة في هذه المبادرة؟

قطعاً! هذه المبادرة مفتوحة للجميع، وتسمح لأي شخص بإرسال اسمه إلى قمر المشتري أوروبا.

2. متى آخر موعد لتقديم الأسماء؟

الموعد النهائي لتقديم الأسماء هو 31 ديسمبر.

3. ما هي العناصر الأخرى التي ستحملها ماكينة Europe Clipper؟

وبالإضافة إلى الأسماء، ستحمل المركبة الفضائية أيضًا قصيدة بعنوان “في مديح الغموض: قصيدة لأوروبا” كتبها الشاعر الأمريكي الحائز على جائزة أدا ليمون.

4. ما هو الغرض من مهمة أوروبا كليبر؟

الهدف الأساسي لمهمة يوروبا كليبر هو استكشاف أوروبا والبحث عن علامات الصلاحية للسكن، بالإضافة إلى تحديد موقع هبوط محتمل للبعثات المستقبلية إلى القمر.

5. كم عدد الأسماء التي تم جمعها حتى الآن؟

لقد تم بالفعل جمع أكثر من 840,000 اسم لمهمة Europe Clipper.