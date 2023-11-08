ناسا تطلق مبادرة Aurorasaurus لإحداث ثورة في تتبع الشفق القطبي

شاركت وكالة ناسا مؤخرًا صورة مذهلة للأضواء الشمالية مأخوذة من محطة الفضاء الدولية (ISS) على موقع إنستغرام. وأوضح التعليق المصاحب للصورة المذهلة أن الصورة تم التقاطها على ارتفاع 418 كيلومترًا فوق ولاية يوتا. هذه الظاهرة الجذابة، المعروفة باسم الشفق القطبي أو الأضواء الشمالية، ناتجة عن العواصف المغناطيسية الناجمة عن النشاط الشمسي، مثل التوهجات الشمسية أو الانبعاثات الكتلية الإكليلية.

وسرعان ما حصد منشور Instagram ما يقرب من 250,000 ألف إعجاب، وأعرب العديد من المعجبين عن إعجابهم بجمال الأضواء الشمالية في قسم التعليقات. بدأ المنشور بذكاء بعبارة "غائم مع فرصة للتوهج"، في إشارة إلى عنوان فيلم شهير.

ومع ذلك، فإن الإثارة لا تتوقف عند الصورة. كما قدم تعليق ناسا أيضًا مبادرة رائدة تسمى Aurorasaurus، والتي تسمح للناس في جميع أنحاء العالم بالمشاركة بنشاط في تتبع وتوفير بيانات قيمة عن الأضواء الشمالية. Aurorasaurus هي أول مبادرة علمية للمواطنين على الإطلاق مخصصة لتتبع الشفق القطبي.

من خلال هذه المبادرة، يمكن للأشخاص الإبلاغ عن مشاهدات الشفق القطبي عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع Aurorasaurus والتحقق من ملاحظاتهم. وقد أسفر هذا النهج القائم على التعهيد الجماعي بالفعل عن رؤى مهمة. اكتشف العلماء أن منصات التواصل الاجتماعي تلعب دورًا حاسمًا في اكتشاف أحداث الطقس الفضائي في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، علموا أن الأضواء الشمالية مرئية جنوبًا أكثر مما كان متوقعًا سابقًا، وذلك بفضل التقارير المقدمة من المواطنين.

ومن خلال دمج تقارير المواطنين هذه في نماذج الطقس الفضائي، تمكن الباحثون من تحسين دقة تنبؤات الشفق القطبي. لقد أحدث هذا الجهد التعاوني بين العلماء وعامة الناس ثورة في فهمنا لهذه الظواهر الطبيعية الآسرة.

إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لمشاهدة الأضواء الشمالية، شارك تجربتك في التعليقات أدناه. وإذا لم تسنح لك الفرصة بعد، فلا تقلق - فالمشاركة في مبادرة Aurorasaurus قد تقربك خطوة واحدة من مشاهدة هذا المشهد الساحر.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: كيف يمكنني المشاركة في تتبع الشفق القطبي من خلال الشفق القطبي؟

ج: للمشاركة في تتبع الشفق القطبي، يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع Aurorasaurus الإلكتروني والتحقق من مشاهداتك.

س: ما الذي تعلمه العلماء من خلال مبادرة أوروراصور؟

ج: اكتشف العلماء أنه يمكن اكتشاف الطقس الفضائي في الوقت الفعلي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتمتد رؤية الأضواء الشمالية إلى الجنوب أكثر مما كان متوقعًا سابقًا.

س: كيف أدى التعاون بين العلماء والجمهور إلى تحسين التنبؤات بالشفق القطبي؟

ج: من خلال دمج التقارير المقدمة من المواطنين في نماذج الطقس الفضائي، عزز الباحثون بشكل كبير دقة تنبؤات الشفق القطبي.