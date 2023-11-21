وجهات نظر جديدة حول أداة EMIT التابعة لناسا: رسم خرائط لمصادر نقطة الميثان

في يوليو 2022، أطلقت وكالة ناسا أداة التحقيق في مصدر الغبار المعدني لسطح الأرض (EMIT) بمهمة أساسية تتمثل في رسم خرائط للمعادن الرئيسية في المناطق القاحلة ودراسة تأثير الغبار المرتفع على مناخنا. ومع ذلك، فقد أظهر بحث جديد رائد أن EMIT لديه القدرة على اكتشاف وتحديد أكثر من 750 من انبعاثات الغازات الدفيئة من مصادر محددة، بما في ذلك الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة القوية المسؤولة عن تغير المناخ.

في السابق، كانت أدوات الكشف عن غاز الميثان تُستخدم بشكل أساسي في الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة. في حين أن هذه الأدوات توفر حساسية أعلى، فإن منطقة تغطيتها ومدة المراقبة محدودة. كما أنها غالبًا ما تُعتبر بعيدة جدًا أو محفوفة بالمخاطر أو مكلفة بحيث لا يمكن نشرها على نطاق واسع. من ناحية أخرى، يعمل EMIT من محطة الفضاء الدولية، مما يسمح له بمراقبة أعمدة غاز الميثان من نقطة مراقبة أعلى تغطي مساحة أكبر.

يلتقط مقياس التصوير الطيفي الخاص بـ EMIT صورًا تبلغ مساحتها 50 ميلاً في 50 ميلاً، تُعرف باسم "المشاهد"، لسطح الأرض. وفي أول 30 يومًا من تشغيله، اكتشف الجهاز ما بين 60% إلى 80% من أعمدة غاز الميثان التي يتم رصدها عادةً أثناء الحملات المحمولة جواً. تفتح هذه القدرة الرائعة إمكانيات جديدة لتحديد مصادر الميثان الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك "البواعث الفائقة" التي تساهم بشكل غير متناسب في انبعاثات الميثان.

يعد تحديد مصادر نقطة الميثان أمرًا بالغ الأهمية في معالجة تغير المناخ. يعتبر الميثان أكثر فعالية في حبس الحرارة بما يصل إلى 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون، مما يجعله مساهما كبيرا في ظاهرة الاحتباس الحراري. ومن خلال تحديد مصادر محددة لغاز الميثان، يستطيع العلماء وضع استراتيجيات مستهدفة للحد من الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ.

تسلط الدراسة الحديثة التي تستخدم بيانات من اكتشاف غاز الميثان في EMIT الضوء بشكل أكبر على إمكانات الأداة بما يتجاوز مهمتها الأساسية. لقد تجاوزت هذه القدرة الرائعة التوقعات وأظهرت أهمية الاستثمار في التقنيات المبتكرة التي تزودنا بفهم شامل لمناخ كوكبنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو انبعاث؟

ج: يرمز EMIT إلى أداة التحقيق في مصدر الغبار المعدني لسطح الأرض، وهي أداة تابعة لوكالة ناسا تم إطلاقها في يوليو 2022 لرسم خريطة للمعادن الرئيسية في المناطق القاحلة ودراسة تأثير الغبار على المناخ.

س: كيف يكتشف EMIT انبعاثات الميثان؟

ج: يستخدم EMIT مطياف التصوير الخاص به الموجود على متن محطة الفضاء الدولية لمراقبة أعمدة الميثان على سطح الأرض، مما يسمح له بتحديد المصادر النقطية لانبعاثات الميثان.

س: ما أهمية تحديد مصادر الميثان؟

ج: الميثان هو أحد الغازات الدفيئة القوية التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. إن تحديد مصادر محددة للميثان يمكّن العلماء من تطوير استراتيجيات مستهدفة لتقليل الانبعاثات والتخفيف من تغير المناخ.

س: كيف يمكن مقارنة قدرة EMIT بأدوات الكشف عن الميثان التقليدية؟

ج: في حين أن الأدوات المنتشرة في الطائرات توفر حساسية أعلى، فإن نقطة المراقبة الأعلى لـ EMIT ومنطقة التغطية الأكبر تسمح لها باكتشاف أعمدة الميثان الكبيرة وتحديد مصادر النقاط بشكل أكثر فعالية.