تعاون جديد بين NASA وISRO لدراسة المناظر الطبيعية المتغيرة للأرض

شرعت وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في تعاون رائد لتطوير القمر الصناعي NASA-ISRO لرادار الفتحة الاصطناعية (NISAR)، وهي مهمة مبتكرة لمراقبة الأرض. ويهدف الجهد المشترك إلى توفير فهم شامل للمناظر الطبيعية المتغيرة للكوكب.

ومن المقرر إطلاقه في عام 2024، وسوف يستخدم نزار تكنولوجيا الرادار المتطورة لمسح سطح الأرض بشكل مستمر. هدفها الأساسي هو مراقبة وتحليل التحولات طويلة المدى في التكوينات الأرضية والجليدية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال استخدام نظامين راداريين متميزين ذات فتحة تركيبية (SAR)، سوف يقوم NISAR بمراقبة الكوكب من خلال مجموعات مختلفة من الأطوال الموجية.

وسيعمل نظام L-band SAR، الذي طورته وكالة ناسا، وS-band SAR، الذي طورته ISRO، في تناغم لالتقاط رؤية شاملة للميزات الديناميكية للأرض. وفقًا لبول روزن، عالم مشروع NISAR في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، فإن هذا الجهد التعاوني سيوفر فهمًا غير مسبوق للتغيرات التي تحدث على الأرض في المكان والزمان.

وسينصب تركيز NISAR في المقام الأول على الغابات والأراضي الرطبة، وهي النظم البيئية الحيوية التي تعمل كمصارف حيوية للكربون. وتلعب هذه المناطق دوراً حيوياً في احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة، وبالتالي التخفيف من تغير المناخ. ولسوء الحظ، أدت إزالة الغابات والتوسع الحضري إلى انخفاض قدرة هذه النظم البيئية على عزل الكربون.

إن التغيرات في استخدام الأراضي، مثل إزالة الغابات لأغراض الزراعة وزحف الأراضي الرطبة لأغراض التنمية الحضرية، تساهم بشكل كبير في انبعاثات الكربون العالمية. يمكن أن يعزى ما يقرب من 11٪ من انبعاثات الكربون إلى هذه الأنشطة. ومن خلال مراقبة هذه التغييرات عن كثب، يتوقع العلماء أن يوفر نظام NISAR رؤى لا تقدر بثمن حول مصادر الكربون ومصارفه، وخاصة في الغابات.

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي NISAR من مركز ساتيش داوان الفضائي في جنوب الهند. بفضل تقنيته الرائدة وطبيعته التعاونية، يوفر NISAR فرصة فريدة لتعميق فهمنا للمناظر الطبيعية المتغيرة للأرض والدور الحاسم للغابات والأراضي الرطبة في تنظيم المناخ العالمي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو القمر الصناعي نزار؟

يعد القمر الصناعي NISAR (رادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO) بمثابة جهد مشترك بين NASA وISRO لتطوير مهمة مراقبة الأرض التي تستخدم تكنولوجيا الرادار لمسح ومراقبة سطح الأرض.

ما هي الأهداف الأساسية لمهمة نزار؟

تهدف مهمة NISAR إلى تتبع وتحليل التغيرات طويلة المدى في المناظر الطبيعية للأرض، مع التركيز بشكل خاص على الغابات والأراضي الرطبة. ويسعى إلى فهم دور هذه النظم البيئية في عزل الكربون وتقديم نظرة ثاقبة لمصادر ومصارف الكربون العالمية.

كيف سيساهم NISAR في أبحاث تغير المناخ؟

ومن خلال مراقبة التغيرات في الغابات والأراضي الرطبة، سوف يسلط NISAR الضوء على تأثير التغيرات في استخدام الأراضي على انبعاثات الكربون العالمية. وسيوفر بيانات مهمة لفهم دور هذه النظم البيئية كمصارف للكربون وعواقب تراجعها.

متى من المتوقع إطلاق القمر الصناعي NISAR؟

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي NISAR في أوائل عام 2024 من مركز ساتيش داوان الفضائي في جنوب الهند.

ما هو رادار الفتحة الاصطناعية (SAR)؟

رادار الفتحة الاصطناعية (SAR) هي تقنية استشعار عن بعد تستخدم إشارات الرادار لإنشاء صور عالية الدقة لسطح الأرض. ويستخدم على نطاق واسع في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك الزراعة ورسم خرائط الأراضي والرصد البيئي.

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