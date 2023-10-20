منظر مذهل لكسوف الشمس الحلقي من الفضاء

أصدرت وكالة ناسا صورة مذهلة لكسوف الشمس الحلقي الذي حدث في 14 أكتوبر 2023. تم التقاط الصورة بواسطة كاميرا تصوير الأرض متعددة الألوان (EPIC) الموجودة على متن مرصد مناخ الفضاء العميق (DSCOVR)، والذي يقع على بعد حوالي 1.5 مليون ميل. من الأرض. تُظهر الصورة ظل القمر وهو يمر فوق أمريكا الشمالية أثناء الخسوف.

ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يظهر القمر، عند أو بالقرب من أبعد مسافة له عن الأرض، أصغر في السماء ولا يغطي قرص الشمس بالكامل. وهذا يخلق تأثير "حلقة النار"، حيث تظهر حواف الشمس كحلقة حمراء متوهجة.

تلتقط كاميرا EPIC، إحدى الأدوات الثلاثة الموجودة على متن DSCOVR، صورًا منتظمة لكامل القرص للأرض. تم التقاط اللقطة التي نشرتها وكالة ناسا في الساعة 11:58 صباحًا بالتوقيت المركزي يوم 14 أكتوبر، خلال ذروة الكسوف فوق وسط تكساس. توضح ضخامة الظل أن الشمس كانت لا تزال محجوبة جزئيًا عبر مساحة أوسع من القارة.

يقع DSCOVR عند نقطة الأرض والشمس L1 لاغرانج، وهي منطقة توازن الجاذبية بين الأرض والشمس. يتيح هذا الموقع الاستراتيجي لـ DSCOVR توفير بيانات مهمة لرصد الطقس الأرضي والفضائي، بما في ذلك الكشف المبكر عن العواصف الشمسية قبل وصولها إلى الأرض. يتمركز تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضًا عند نقطة لاغرانج، ولكن على الجانب الآخر عند L2.

وفي حين أنه من المتوقع أن يحدث الكسوف الحلقي التالي للشمس في 21 يونيو 2039، فمن المقرر أن يحدث كسوف كلي قبل ذلك بكثير، في 8 أبريل 2024. وسيؤدي هذا الحدث إلى تعتيم السماء من تكساس إلى ماين في الولايات المتحدة.

مصادر:

- ناسا

– مرصد مناخ الفضاء السحيق (DSCOVR)

– كاميرا تصوير الأرض متعددة الألوان (EPIC)