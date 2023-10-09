تتبع كسوف "حلقة النار" باستخدام خريطة ناسا التفاعلية

أصدرت وكالة ناسا NASA 2023 Eclipse Explorer، وهي خريطة تفاعلية عبر الإنترنت تسمح للمشاهدين بتتبع مسار كسوف "حلقة النار" القادم في الوقت الفعلي. سيكون هذا الكسوف الفريد، والمعروف تقنيًا باسم الكسوف الحلقي، مرئيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية. وهو الأول من نوعه الذي يتم رؤيته في الولايات المتحدة منذ عام 2012، ولن يحدث الكسوف التالي حتى عام 2046. ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر في أبعد نقطة في مداره الإهليلجي عن الشمس، مما يجعله يبدو أصغر من الشمس. الشمس عند مرورها من أمامها. وهذا يخلق مظهر حلقة، أو حلقة، حول حافة القمر، مما يطلق عليه اسم "حلقة النار".

وتتيح خريطة NASA 2023 Eclipse Explorer للمستخدمين إمكانية التكبير والتصغير، بالإضافة إلى التبديل بين الطبقات المختلفة لمراقبة مسار الكسوف من الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الخريطة مسار الحلقة، وهي البقعة على الأرض التي يمكن من خلالها مشاهدة كسوف الشمس الحلقي. يتغير هذا الموقع مع تحرك الأجرام السماوية الثلاثة عبر الفضاء. تحتوي الخريطة أيضًا على أزرار لعرض مناطق التغطية الجزئية وتحديد المكان الذي سيستمر فيه الكسوف لفترة أطول.

على الرغم من أن NASA 2023 Eclipse Explorer يعد موردًا شاملاً، إلا أن هناك أدوات أخرى متاحة لعشاق الكسوف. يوفر جهاز Eclipse Simulator تمثيلاً مرئيًا لكيفية ظهور الكسوف الحلقي، مما يمنح المشاهدين معاينة واقعية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم موقع Great American Eclipse مقاطع فيديو تظهر تطور الحلقة على مدار اليوم في 14 أكتوبر، عندما يكون الكسوف مرئيًا في الولايات المتحدة.

كما هو الحال مع أي كسوف للشمس، من الضروري ارتداء نظارات الكسوف المعتمدة لحماية عينيك عند مشاهدة الكسوف الحلقي. استمتع بالصور المذهلة التي ستظهر بلا شك من هذا الحدث السماوي الآسر.

مصادر:

– ناسا 2023 مستكشف الكسوف

- محاكي الكسوف

– موقع الكسوف الأمريكي العظيم