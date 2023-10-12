مهمة ناسا لاستكشاف الكويكب المعدني الغامض، 16 Psyche

تشرع وكالة ناسا في مهمة رائدة لزيارة الكويكب المعدني، 16 Psyche، على أمل الكشف عن كنوز قيمة مثل الماس والياقوت. ويعتقد العلماء أن 16 Psyche، الذي يقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، قد يكون بقايا قلب كوكب من الأيام الأولى للنظام الشمسي. على الرغم من أنه يتكون بشكل أساسي من الحديد والنيكل، فمن المتوقع أيضًا أنه يحتوي على معادن ثمينة وأحجار كريمة.

وستتضمن المهمة، المقرر إطلاقها يوم الجمعة، مركبة فضائية تبلغ قيمتها مليار دولار تسافر إلى ما وراء المريخ لتقترب من الكويكب المعدني. أعرب مدير ناسا، بيل نيلسون، عن سعادته بالمهمة، مشيرًا إلى أنها ستوفر فهمًا عميقًا لهذا الجسم السماوي غير العادي. إن الأفكار المكتسبة من دراسة 16 Psyche سوف تساهم في فهمنا لتطور الكون.

ومن المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy، وستخضع لرحلة مدتها سبع سنوات قبل أن تصل إلى 16 Psyche. وفي مايو 2026، ستمر بالقرب من المريخ وتستخدم قوة جاذبية الكوكب لتغيير مسارها ودفع نفسها نحو الكويكب. ومن المتوقع الوصول إلى 16 Psyche في عام 2030، حيث ستقضي المركبة الفضائية حوالي 26 شهرًا في الدوران حول الكويكب. وتشمل أهداف المهمة التقاط صور للكويكب، وتوثيق تضاريسه، وخصائص سطحه، وجاذبيته، ومغناطيسيته.

كان اكتشاف 16 Psyche، الذي لاحظه لأول مرة عالم الفلك الإيطالي أنيبال دي غاسباريس في عام 1852، بمثابة مفاجأة للعلماء. في الأصل، تم الخلط بينه وبين كويكب نموذجي يتكون من الصخور والجليد، لكن قراءات الرادار في الثمانينيات كشفت عن طبيعته المعدنية. تشير التكهنات إلى أن الاصطدامات العنيفة منذ مليارات السنين أدت إلى تساقط 1980 Psyche من طبقتها الخارجية.

وعلى الرغم من أنه لن يتم تعدين الكويكب، إلا أن هذه المهمة ستوفر بيانات قيمة لوكالات الفضاء فيما يتعلق بالموارد المحتملة للاستخراج في المستقبل. وأعرب هنري ستون، مدير مشروع Psyche في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، عن تفاني الفريق في التحضير لهذه الرحلة الاستثنائية وحماسهم لأهداف المهمة، متوقعا مغامرة تاريخية أخرى في الاكتشافات العلمية.

مصادر:

- ناسا

- وكالة الصحافة الفرنسية