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فرصة لمشاهدة الكسوف الحلقي للشمس في 14 أكتوبر 2023

Byروبرت أندرو

أكتوبر 6، 2023
فرصة لمشاهدة الكسوف الحلقي للشمس في 14 أكتوبر 2023

سيمر القمر بين الأرض والشمس يوم السبت 14 أكتوبر، مما يتيح الفرصة للناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمشاهدة كسوف حلقي للشمس. تُعرف هذه الظاهرة أيضًا باسم "خسوف حلقة النار"، وتحدث عندما يكون القمر عند أو بالقرب من أبعد نقطة له عن الأرض. على عكس كسوف الشمس الكلي، يبدو القمر أصغر خلال الكسوف الحلقي ولا يحجب الشمس تمامًا. ونتيجة لذلك، تظهر حلقة مشرقة من الشمس، مما يخلق تأثير حلقة النار.

ستستضيف وكالة ناسا تغطية حية للكسوف بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويمكن الوصول إلى تغطية الوكالة من خلال تلفزيون ناسا، والموقع الإلكتروني للوكالة، وتطبيق ناسا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بث البث المباشر على حسابات فيسبوك وتويتر ويوتيوب التابعة لناسا.

ولن يكون الكسوف الحلقي للشمس مرئيا إلا على طول مسار ضيق يمتد من ولاية أوريغون إلى تكساس في الولايات المتحدة. وخارج هذا المسار، سيتمكن الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة المتجاورة، وكذلك بورتوريكو وأجزاء من ألاسكا وهاواي، من مراقبة كسوف جزئي للشمس حيث يغطي القمر جزءًا فقط من الشمس.

ستشمل تغطية وكالة ناسا للكسوف مناظر حية من مواقع متعددة، ومقابلات مع العلماء والخبراء، وجزءًا مباشرًا من الأسئلة والأجوبة. يمكن للمشاهدين إرسال أسئلتهم باستخدام الهاشتاج #askNASA.

وبالإضافة إلى مراقبة الكسوف، ستطلق ناسا صواريخ صوتية من وايت ساندز بولاية نيو مكسيكو، تحمل أدوات علمية لدراسة تأثيرات الكسوف على الغلاف الجوي.

ولضمان مشاهدة الكسوف بشكل آمن، من الضروري استخدام المرشحات الشمسية المتخصصة أو طرق المشاهدة غير المباشرة. إن النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة للعين، حتى أثناء الكسوف، يمكن أن يكون خطيرًا للغاية. توصي وكالة ناسا باستخدام نظارات شمسية معتمدة أو بناء جهاز عرض ذو ثقب من المواد المنزلية.

يمثل كسوف الشمس الحلقي في 14 أكتوبر 2023 فرصة فريدة لعلم المواطن. يمكن للعلماء المواطنين المساهمة بملاحظات حول الأصوات ودرجة الحرارة والغطاء السحابي والمزيد من خلال برامج مثل GLOBE Observer وEclipse Soundscapes. وستساعد هذه الملاحظات العلماء على فهم تأثير الكسوف على الغلاف الجوي للأرض والحياة الحيوانية بشكل أفضل.

وسيحدث كسوف الشمس التالي في 8 أبريل 2024، عندما سيعبر كسوف الشمس الكلي الولايات المتحدة من تكساس إلى ماين. وسيكون الكسوف الجزئي للشمس مرئيًا أيضًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة المتاخمة، وكذلك في بورتوريكو وأجزاء من ألاسكا وهاواي.

لمزيد من المعلومات حول كسوف الشمس الحلقي القادم، تفضل بزيارة go.nasa.gov/Eclipse2023.

مصادر:
- ناسا

By روبرت أندرو

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