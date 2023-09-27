ناسا تنجح في استرداد أول عينة من الكويكب: فتح فرص جديدة للبحث العلمي

حققت وكالة ناسا إنجازًا كبيرًا في مجال استكشاف الفضاء من خلال استرداد أول عينة من الكويكبات الأمريكية بنجاح. اختتمت مهمة المركبة الفضائية "أوزيريس-ريكس" التي استغرقت سبع سنوات، بالهبوط الآمن لكبسولة تحتوي على الشحنة الثمينة في صحراء ولاية يوتا في 24 سبتمبر/أيلول. ولا يدل هذا الإنجاز على إكمال مهمة تاريخية فحسب، بل يمثل أيضًا علامات بداية حقبة جديدة ومثيرة في مجال علم الفلك.

وكان هدف هذه المهمة هو الكويكب المسمى بينو. تم اختياره لعمره المقدر بـ 4.5 مليار سنة، ويمكن أن توفر دراسة عينة من بينو معلومات قيمة عن المراحل المبكرة لنظامنا الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم بينو ومداره جعله مرشحًا مثاليًا لهذه المهمة، حيث أنه يتقاطع بشكل دوري مع مدار الأرض كل ست سنوات. من خلال دراسة بينو، قد نكتسب أيضًا المعرفة للمساعدة في التخطيط لمهام الدفاع الكوكبي المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتمال البسيط لحدوث تصادم مستقبلي بين بينو وكوكبنا.

وبعد الاسترداد الآمن للكبسولة، استخدمت وكالة ناسا طائرة هليكوبتر لنقلها إلى غرفة نظيفة لمزيد من الفحص والحفظ. وبعد ذلك، تم نقله إلى مركز جونسون الفضائي في هيوستن لإجراء تحليل مفصل. وفي الأسابيع المقبلة، سيقوم العلماء بفحص وفهرسة كل جسيم من ما يقدر بنحو 8.8 أوقية من الصخور والغبار المخزنة داخل العلبة. وفي حين سيتم تحليل بعض العينات على الفور، سيتم توزيع الباقي على العلماء في جميع أنحاء العالم لمزيد من الدراسة.

وستتم مشاركة تحليل هذه العينات والصور التي تم التقاطها خلال المهمة مع الجمهور خلال بث مباشر في 11 أكتوبر. ويمهد هذا الإنجاز الهام الطريق للاكتشافات العلمية المستقبلية وفهم أعمق لنظامنا الشمسي.

مصادر:

– مدير ناسا بيل نيلسون

– دانتي لوريتا، الباحث الرئيسي في OSIRIS-REx في جامعة أريزونا.