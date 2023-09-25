كبسولة ناسا تسلم أكبر عينة من الكويكبات على الإطلاق إلى الأرض

نجحت كبسولة فضائية تابعة لوكالة ناسا تحمل أكبر عينة من التربة تم جمعها على الإطلاق من كويكب في شق طريقها عبر الغلاف الجوي للأرض وهبطت في صحراء بالولايات المتحدة. وهبطت الكبسولة، التي تم إطلاقها من المركبة الفضائية الآلية OSIRIS-REx، في منطقة هبوط مخصصة غرب سولت ليك سيتي بولاية يوتا. ويمثل هذا اكتمال مهمة مشتركة مدتها ست سنوات بين ناسا وجامعة أريزونا.

وتم جمع العينة السماوية من الكويكب بينو، الذي يعتقد أن عمره 4.5 مليار سنة. ويوصف الكويكب بأنه جسم قديم يبلغ عرضه 510 أمتار ويقع بين الأرض والمريخ. ومن المتوقع أن تكون العينة عبارة عن خليط من الصخور وجزيئات الغبار، الغنية بالكربون وبعض من أقدم الجزيئات الصلبة التي تتشكل في نظامنا الشمسي. وقد يحتوي أيضًا على مواصفات وحبوب غريبة تسبق ظهور شمسنا.

وتكمن أهمية هذه المهمة في حجم عينة الكويكب التي تم جمعها. وفي حين أعادت بعثات أخرى عينات من الكويكبات في الماضي، إلا أن هذه العينة كبيرة نسبيًا. ويقدر العلماء أن الكبسولة تحتوي على 250 جرامًا على الأقل من الركام، لكن الكمية الدقيقة سيتم تحديدها بمجرد فتح الحاوية. تعتمد هذه المهمة على نجاح مهمات وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) اليابانية، والتي مهدت الطريق لمهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا.

وتشارك أستراليا في تحليل العينات، بالتعاون مع خبراء من جامعات مختلفة في البحث. يعد البروفيسور المشارك نيك تيمز من كلية علوم الأرض والكواكب بجامعة كيرتن أحد العلماء الذين يقومون بتحليل عينة الكويكب. هدفهم هو فهم الجزيئات والمركبات العضوية المحفوظة على بينو، وتكوين واستمرارية الكويكبات مثل بينو، ووجود موارد مثل الماء على هذه الكويكبات.

وتأمل ناسا في اكتشاف أدلة قيمة حول أصول وتطور الكواكب الصخرية مثل الأرض من خلال دراسة الكويكبات مثل بينو. وتعد هذه الكويكبات من آثار النظام الشمسي المبكر، وقد تحتوي على جزيئات عضوية ضرورية لنشوء الحياة. إن نجاح مهمات مثل OSIRIS-REx لا يساهم في معرفتنا بالكون فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا لأبحاث الفضاء والكواكب في المستقبل.

مصادر:

- مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

- أستاذ مشارك نيك تيمز من كلية علوم الأرض والكواكب بجامعة كيرتن