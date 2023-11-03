إطلاق العنان للإمكانات: التكنولوجيا المتطورة لغرفة كاتمة للصدى التابعة لناسا

تعتمد مهمات ناسا الرائدة على التواصل الفعال مع الأقمار الصناعية، مما يجعل الهوائيات عنصرًا حاسمًا في استكشاف الفضاء. ويتطلب التأكد من قدرة هذه الهوائيات على تحمل تحديات رحلات الفضاء إجراء اختبارات صارمة في بيئة فضائية محاكية. لأكثر من 50 عامًا، كانت غرفة جودارد الكهرومغناطيسية عديمة الصدى (GEMAC) في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ميريلاند، في طليعة اختبارات تكنولوجيا الهوائي.

تخيل صفوفًا تلو صفوف من الأبراج الزرقاء الكوبالتية التي تصطف على جانبي الغرفة، وتشبه غرفة عازلة للصوت أو حجرة عزل في استوديو التسجيل. ومع ذلك، بدلاً من تخفيف الموجات الصوتية، يقوم GEMAC بحجب إشارات الراديو وإزالة انعكاسات موجات الراديو. ويهدف تصميم الغرفة إلى خلق بيئة "مانعة للصدى"، خالية من الأصداء، ومحاكاة بيئة الترددات الراديوية الهادئة في الفضاء.

تتكون أعمدة المسامير المتراصة بإحكام في الغرفة من مخاريط رغوة البولي يوريثان التي تعمل كممتصات للميكروويف. تمنع هذه المخاريط التداخل والضوضاء الخارجية، مما يخلق بيئة خالية من الانعكاس للهوائيات داخل "المنطقة الهادئة" بالغرفة. تتيح هذه البيئة للمهندسين قياس كفاءة الهوائيات بدقة في بث واستقبال الإشارات.

وبدون قدرات الاختبار المتخصصة التي يتمتع بها GEMAC، سيتم إعاقة تصميم الهوائي وتقييم الأداء بشدة. يقارن المهندس كين هيرسي من مركز جودارد لرحلات الفضاء عدم وجود مثل هذه الغرفة بأخذ الآلة الحاسبة من المحاسب.

على مر السنين، نظرًا لأن مهمات ناسا وهوائياتها أصبحت أكثر تعقيدًا، خضعت GEMAC للترقيات لاستيعاب الترددات الأعلى ودعم نطاق أوسع من الاختبارات. وقد تم استخدام الغرفة أيضًا لمعايرة الأدوات العلمية مثل الرادارات وأجهزة استشعار إشعاع الموجات الدقيقة.

في الآونة الأخيرة، لعبت GEMAC دورًا حاسمًا في التصديق على الهوائي عالي الكسب لتلسكوب Nancy Grace Roman الفضائي وهوائي التغطية الأرضية لـ PACE. وتأمل هذه البعثات، المقرر إطلاقها في السنوات المقبلة، في تسليط الضوء على المادة المظلمة، والطاقة المظلمة، وبيئة الأرض، والتغير المناخي.

مع استمرار ناسا في استكشاف حدود جديدة وتحقيق اكتشافات رائدة، يظل إرث GEMAC وغرفة الهوائي المقاومة للصدى جزءًا أساسيًا من تحقيق هذه المهام.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي الغرفة كاتمة للصدى؟

الغرفة عديمة الصدى هي منشأة اختبار متخصصة مصممة للقضاء على انعكاسات الموجات الراديوية والتداخل الخارجي، مما يخلق بيئة خاضعة للرقابة لتقييم الهوائيات والأجهزة اللاسلكية الأخرى.

2. كيف تعمل غرفة غودارد الكهرومغناطيسية عديمة الصدى (GEMAC)؟

تحقق GEMAC ظروفًا كاتمة للصدى باستخدام مخاريط رغوة البولي يوريثان المعبأة بإحكام والتي تعمل كممتصات للميكروويف. تحجب هذه المخاريط إشارات الراديو الخارجية وتخلق بيئة خالية من الانعكاس لإجراء اختبار دقيق للهوائي.

3. ما أهمية اختبار الهوائي لمهمات ناسا؟

تعتبر الهوائيات حيوية للتواصل مع الأقمار الصناعية وجمع بيانات المهمة. يضمن الاختبار الصارم أن تعمل الهوائيات بكفاءة في الفضاء، مما يمنع فقدان المعلومات المهمة والفشل المحتمل لمهمات المركبات الفضائية.

4. كيف تطورت GEMAC مع مرور الوقت؟

خضعت GEMAC لترقيات لاستيعاب الترددات الأعلى ودعم نطاق أوسع من الاختبارات مع تقدم مهمات ناسا وتكنولوجيا الهوائي. كما تم استخدامه لمعايرة الأجهزة العلمية، مثل الرادارات وأجهزة استشعار إشعاع الموجات الدقيقة.

5. ما هي البعثات الأخيرة التي استفادت من الاختبار في GEMAC؟

تم اعتماد الهوائي عالي الكسب لتلسكوب Nancy Grace Roman الفضائي وهوائي التغطية الأرضية لـ PACE في GEMAC. تهدف هذه المهام إلى توسيع فهمنا للمادة المظلمة والطاقة المظلمة وبيئة الأرض وتغير المناخ.