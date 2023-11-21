اختراق جديد في الاتصالات: أشعة الليزر ترسل إشارات لمسافة 10 ملايين ميل

في إنجاز رائد، نجح العلماء في نقل إشارات الاتصال عبر مسافة 10 ملايين ميل باستخدام شعاع الليزر. يمثل هذا الإنجاز علامة بارزة في مجال اتصالات الفضاء السحيق ومن المقرر أن يحدث ثورة في طريقة تواصل المركبات الفضائية.

لقد تجاوزت تجربة الاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق (DSOC) التابعة لوكالة ناسا كل التوقعات من خلال إرسال البيانات بنجاح عبر الليزر من وإلى ما وراء القمر. تم نقل بيانات الاختبار من المركبة الفضائية Pysche، التي تقع على بعد حوالي 40 مرة من بعد القمر عن الأرض، إلى تلسكوب Hale في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في كاليفورنيا.

يمثل هذا العرض التوضيحي أقصى استخدام للاتصالات الضوئية على الإطلاق، ويعرض إمكانية نقل البيانات بسرعة عالية في الفضاء. تهدف تجربة DSOC إلى إظهار معدلات إرسال أسرع بـ 10 إلى 100 مرة من أنظمة الترددات الراديوية الحالية التي تستخدمها المركبات الفضائية.

ومن خلال تسخير قوة تكنولوجيا الليزر، يمهد هذا الإنجاز الطريق لتعزيز قدرات الاتصال أثناء مهمات الفضاء السحيق. تعد قدرة النظام على إرسال بيانات اختبار النطاق الترددي العالي إلى الأرض أثناء رحلات المركبة الفضائية Psyche إلى حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري خطوة واعدة نحو تحسين كفاءة نقل البيانات.

لقد قدم "الضوء الأول" الناجح لتقنية DSOC رؤى قيمة حول جدوى وإمكانات أنظمة الاتصالات المعتمدة على الليزر. ومع مزيد من التقدم، تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على إحداث تحول في استكشاف الفضاء، مما يتيح نقل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة بين البعثات والأرض.

أسئلة وأجوبة:

س: إلى أي مدى تم نقل شعاع الليزر؟

ج: تم نقل شعاع الليزر على مسافة 10 مليون ميل.

س: ما هو الغرض من تجربة DSOC؟

ج: تهدف تجربة DSOC إلى إظهار معدلات نقل البيانات أسرع بـ 10 إلى 100 مرة من أنظمة الترددات الراديوية الحالية التي تستخدمها المركبات الفضائية.

س: ما هي الفوائد المحتملة لأنظمة الاتصالات المعتمدة على الليزر في الفضاء؟

ج: تتمتع أنظمة الاتصالات المعتمدة على الليزر بالقدرة على تحسين كفاءة نقل البيانات، مما يتيح اتصالاً أسرع وأكثر كفاءة بين البعثات والأرض أثناء استكشاف الفضاء السحيق.