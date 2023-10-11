الاكتشافات المذهلة من مهمة الكويكب بينو

يحتفل العلماء بالاكتشافات الرائدة بعد تحليل العينات الأولية المستخرجة من الكويكب بينو. هذه العينات، التي جمعتها المركبة الفضائية OSIRIS-REx بعد سبع سنوات في الفضاء، لديها القدرة على تقديم رؤى قيمة حول أصول كوكبنا وإمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض.

تم نقل العينات بعناية إلى غرفة نظيفة في مركز جونسون للفضاء في هيوستن لمنع التلوث. وعلى الرغم من أن الحاوية الرئيسية لا تزال مغلقة، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن المهمة نجحت في جمع حوالي 250 جرامًا من الحصى والغبار من سطح بينو. وتتجاوز هذه الكمية بكثير هدف الـ 60 جرامًا الذي تم تحديده مسبقًا على أنه نجاح.

يعد استرداد العينات الأصلية من كويكب مثل بينو أمرًا مهمًا لأنه يسمح للعلماء بدراسة الصخور والمواد الكيميائية التي كانت موجودة عندما تشكلت الكواكب قبل أكثر من 4 مليارات سنة. ويُعتقد أن بينو هو كبسولة زمنية لهذا العصر البدائي، حيث يوفر أدلة لا تقدر بثمن حول تطور الأرض وإمكانية نشأة الحياة.

وقد أسفر التحليل الأولي لعينات الغبار بالفعل عن نتائج مثيرة. اكتشف العلماء عينة تحتوي على ما يقرب من 5 بالمائة من الكربون من حيث الكتلة وتحتوي على معادن طينية رطبة مع وفرة من الماء. ويدعم هذا الاكتشاف النظرية القائلة بأن الكويكبات مثل بينو أوصلت غالبية مياه الأرض منذ مليارات السنين.

بالإضافة إلى فهم أصول كوكبنا، فإن نتائج المهمة لها آثار على استكشاف الفضاء في المستقبل. سيوفر التحقيق في بينو نظرة ثاقبة للموارد المتاحة على الكويكبات الغنية بالكربون، والتي يمكن أن تكون حاسمة لتغذية الاستكشاف البشري بشكل أعمق في النظام الشمسي.

تهتم ناسا أيضًا بالدفاع عن الكواكب، حيث أن هناك فرصة ضئيلة لحدوث تصادم بين بينو والأرض في المستقبل. ستساعد دراسة طبيعة بينو العلماء على تطوير استراتيجيات لتحويل وتغيير مسار الكويكبات المهددة.

في وقت مليء بالأخبار السلبية، تقدم الاكتشافات من مهمة الكويكب بينو بصيصًا من الأمل والإلهام. وينتظر المجتمع العلمي بفارغ الصبر تحليل العينات المجمعة وتوزيعها لمواصلة كشف أسرار كوننا.

المصادر: ناسا/ إريكا بلومنفيلد وجوزيف إيبرسولد، جامعة أريزونا