ناسا تكتشف أن عينة الكويكب تحتوي على غبار أسود وحطام

عثر علماء ناسا على غبار أسود وحطام على سطح إلكترونيات الطيران للعلبة التي تحتوي على أول عينة من الكويكبات في الفضاء السحيق تم جمعها في تاريخ الولايات المتحدة. تم هذا الاكتشاف بعد إزالة غطاء الألمنيوم من علبة مهمة OSIRIS-REx. ويعتقد أن الغبار جزء من العينة وسيخضع لتحليل سريع.

جمعت مهمة OSIRIS-REx، التي انطلقت في سبتمبر 2016، عينات من الكويكب الغني بالكربون بينو باستخدام عصا فراغية طويلة. ومع ذلك، فُقدت بعض محتويات العينة بسبب انغلاق الباب بعد جمعها. بدأت المركبة الفضائية الآن رحلتها إلى الأرض بعد المراقبة وجمع العينات على مدى سبع سنوات.

ويعتبر بينو الكويكب الأكثر خطورة في النظام الشمسي، مع احتمالية اصطدامه بالأرض أقل من 0.05% في أواخر القرن الحادي والعشرين. يعتقد بعض العلماء أن الكويكبات مثل بينو ربما لعبت دورًا في جعل الأرض صالحة للسكن من خلال توفير العناصر الأساسية مثل الماء وجزيئات الغلاف الجوي والمواد العضوية الضرورية لنشوء الحياة.

وتم تسليم العينة، المكونة من حوالي كوب من الركام، مؤخرًا إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. سيقوم خبراء التنظيم بتفكيك آلية الحصول على العينات باللمس والذهاب (TAGSAM) للوصول إلى العينة الموجودة بالداخل. وسيتم استخدام مختبر جديد مصمم خصيصًا لمهمة OSIRIS-REx لهذا الغرض.

للحفاظ على سلامة العينة، سيتم وضع TAGSAM في حاوية نقل مغلقة للحفاظ على بيئة النيتروجين لمدة تصل إلى ساعتين. وسيتم بعد ذلك نقلها إلى "صندوق القفازات"، مما يسمح للعلماء والمهندسين بالعمل مع العينة دون تلوث.

سيتم بث الكشف عن العينة مباشرة على موقع ناسا الإلكتروني في 11 أكتوبر الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

المصدر: فوكس نيوز (لم يتم توفير عنوان URL)