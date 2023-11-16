ناسا تكتشف كوكبًا صخريًا خارجيًا قريبًا بميزات تشبه الأرض

توصل العلماء باستخدام تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا إلى اكتشاف مثير للاهتمام: كوكب خارج المجموعة الشمسية يقع على بعد 22 سنة ضوئية فقط ويشبه حجم الأرض إلى حد كبير. يُطلق على هذا الكوكب الصخري اسم LTT 1445Ac، ويشترك في جاذبية سطحية مماثلة مع الأرض، ومع ذلك فهو يؤوي بيئة غير مضيافة، حيث تصل درجات حرارة سطحه الشديدة إلى 500 درجة فهرنهايت (260 درجة مئوية).

يقع LTT 1445Ac في كوكبة أريدانوس، ويدور حول نجم قزم أحمر ضمن نظام نجمي ثلاثي. تشكل النجوم القزمة الحمراء، وهي أصغر وأبرد من شمسنا، حوالي 70% من النجوم الموجودة في مجرة ​​درب التبانة. على الرغم من قربه من الأرض، إلا أن LTT 1445Ac يبتعد كثيرًا عن كونه كوكبًا شقيقًا صالحًا للحياة بسبب درجات الحرارة القصوى.

ويكشف قياس الكوكب الخارجي، الذي تم تحديده من خلال ستة مدارات لتلسكوب هابل الفضائي، أن قطره أكبر بمقدار 1.07 مرة فقط من قطر الأرض. جمع تلسكوب هابل بيانات حيوية مكنت العلماء من حساب هذه المعلمة الحاسمة. تم اكتشاف LTT 1445Ac العام الماضي بواسطة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا، والذي يستخدم طريقة العبور لاكتشاف الكواكب الخارجية من خلال مراقبة التغيرات في الضوء عندما يمر كوكب أمام نجمه.

بفضل قربه وخصائصه المثيرة للاهتمام، يشكل LTT 1445Ac هدفًا مثيرًا للدراسات الجوية المستقبلية. يهتم العلماء بشكل خاص باستخدام تقنية التحليل الطيفي لتحليل غلافه الجوي باستخدام كل من تلسكوب هابل وتلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم (JWST). يعد هذا الكوكب الأرضي القريب أحد الفرص القليلة التي لا تقدر بثمن لدراسة تكوين الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية.

مع توسع فهمنا للكواكب الخارجية، تقدم الاكتشافات مثل LTT 1445Ac لمحة عن مجموعة متنوعة من أنظمة الكواكب التي تسكن مجرتنا. بفضل التكنولوجيا والأدوات المتقدمة مثل Hubble وJWST، يكشف علماء الفلك أسرار العوالم البعيدة، مما يمهد الطريق لفهم أعمق لمكاننا في الكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الكوكب الخارجي؟

يشير الكوكب الخارجي إلى كوكب يدور حول نجم آخر غير الأرض. تظهر هذه الكواكب، التي تقع غالبًا في أنظمة نجمية بعيدة، التنوع الهائل للأجرام السماوية في الكون.

س: كيف يتم اكتشاف الكواكب الخارجية؟

يستخدم العلماء طرقًا مختلفة لاكتشاف الكواكب الخارجية. إحدى التقنيات الشائعة هي طريقة العبور، والتي تتضمن مراقبة التغيرات في سطوع النجم أثناء مرور كوكب أمامه، مما يتسبب في تعتيم ضوء النجم مؤقتًا.

س: ما هو التحليل الطيفي؟

التحليل الطيفي هو تقنية تستخدم لدراسة تكوين وخصائص جسم ما، مثل الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية. ويتضمن تحليل الأطوال الموجية للضوء الذي يمتصه الجسم أو ينبعث منه، مما يوفر معلومات قيمة عن تركيبه الكيميائي.

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)؟

تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) هو تلسكوب فضائي قادم من المقرر إطلاقه في المدار. وهو مصمم لمراقبة الكون في ضوء الأشعة تحت الحمراء، مما يسمح لعلماء الفلك بدراسة الأجرام السماوية البعيدة، بما في ذلك الكواكب الخارجية، بتفاصيل غير مسبوقة.