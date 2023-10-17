ناسا تجد أدلة محتملة على أصول الحياة على الأرض في عينات الكويكب

أعلنت وكالة ناسا أن العينات التي تم جمعها من الكويكب بينو تحتوي على الكربون والماء ورؤى محتملة حول أصول الحياة على الأرض. وتم جمع العينات بواسطة المركبة الفضائية أوزوريس ريكس، التي أمضت عامين في دراسة بينو قبل النزول إلى سطحه والعودة إلى الأرض.

يعد التحليل الأولي للعينة "المكافأة" التي تم جمعها من الجزء الخارجي لبينو واعدًا للغاية. وحدد العلماء كميات وفيرة من الكربون، بالإضافة إلى معادن طينية تحتوي على الماء. ومن المحتمل أن تكون هذه العناصر قد اصطدمت بالأرض منذ مليارات السنين، مما ساعد في تطور الحياة على كوكبنا.

في حين أن غرفة العينة الرئيسية لم يتم فتحها بعد، فقد تم الحفاظ على المواد الموجودة على الجزء الخارجي من العلبة بعناية لتحليلها. ومن المقرر أن تقضي وكالة ناسا والعلماء حول العالم العامين المقبلين في دراسة العينات بالتفصيل. وقد التزمت الوكالة بالحفاظ على ما لا يقل عن 70% من العينة للبحث الذي سيستمر لعقود من الزمن.

تفتح هذه النتائج إمكانيات جديدة لفهم العمليات التي أدت إلى ظهور الحياة على الأرض. ومن خلال دراسة تكوين الكويكبات مثل بينو، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول المكونات الضرورية للحياة وكيف تم نقلها إلى كوكبنا.

يمثل التحقيق في عينات الكويكب خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا لأصول الحياة. البيانات التي تم جمعها من بينو لديها القدرة على إعادة تشكيل معرفتنا بالكون ومكاننا فيه.

مصادر:

- مهمة المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس التابعة لناسا

– مسئولو ناسا في مركز جونسون الفضائي