حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

ناسا تجد أدلة محتملة على أصول الحياة على الأرض في عينات الكويكب

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 17، 2023
ناسا تجد أدلة محتملة على أصول الحياة على الأرض في عينات الكويكب

أعلنت وكالة ناسا أن العينات التي تم جمعها من الكويكب بينو تحتوي على الكربون والماء ورؤى محتملة حول أصول الحياة على الأرض. وتم جمع العينات بواسطة المركبة الفضائية أوزوريس ريكس، التي أمضت عامين في دراسة بينو قبل النزول إلى سطحه والعودة إلى الأرض.

يعد التحليل الأولي للعينة "المكافأة" التي تم جمعها من الجزء الخارجي لبينو واعدًا للغاية. وحدد العلماء كميات وفيرة من الكربون، بالإضافة إلى معادن طينية تحتوي على الماء. ومن المحتمل أن تكون هذه العناصر قد اصطدمت بالأرض منذ مليارات السنين، مما ساعد في تطور الحياة على كوكبنا.

في حين أن غرفة العينة الرئيسية لم يتم فتحها بعد، فقد تم الحفاظ على المواد الموجودة على الجزء الخارجي من العلبة بعناية لتحليلها. ومن المقرر أن تقضي وكالة ناسا والعلماء حول العالم العامين المقبلين في دراسة العينات بالتفصيل. وقد التزمت الوكالة بالحفاظ على ما لا يقل عن 70% من العينة للبحث الذي سيستمر لعقود من الزمن.

تفتح هذه النتائج إمكانيات جديدة لفهم العمليات التي أدت إلى ظهور الحياة على الأرض. ومن خلال دراسة تكوين الكويكبات مثل بينو، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول المكونات الضرورية للحياة وكيف تم نقلها إلى كوكبنا.

يمثل التحقيق في عينات الكويكب خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا لأصول الحياة. البيانات التي تم جمعها من بينو لديها القدرة على إعادة تشكيل معرفتنا بالكون ومكاننا فيه.

مصادر:
- مهمة المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس التابعة لناسا
– مسئولو ناسا في مركز جونسون الفضائي

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

جمال السماء: حفلة النجوم في محمية هانلي للسماء المظلمة

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو
علوم

عينات من كويكب بينو تكشف أدلة حول أصول الحياة

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو
علوم

مهمة ناسا إلى النفس: استكشاف جوهر الكوكب المدمر

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

جمال السماء: حفلة النجوم في محمية هانلي للسماء المظلمة

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

عينات من كويكب بينو تكشف أدلة حول أصول الحياة

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

مهمة ناسا إلى النفس: استكشاف جوهر الكوكب المدمر

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

يوروبا كليبر التابعة لناسا: استكشاف قمر المشتري بحثًا عن علامات الحياة

أكتوبر 18، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات