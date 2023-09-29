اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا آثارًا للحياة على قمر كوكب المشتري أوروبا

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشافًا رائدًا على قمر كوكب المشتري، أوروبا. التقطت كاميرا التلسكوب التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء صورًا لتضاريس أوروبا الفريدة، وكشفت عن آثار مثيرة للاهتمام للحياة على شكل ثاني أكسيد الكربون الوفير.

أوروبا هو قمر يتميز بدرجات حرارة شديدة البرودة، تُعرف باسم "التضاريس المتجمدة". داخل هذه المنطقة المتجمدة، اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي وفرة من ثاني أكسيد الكربون. وهذا أمر مهم لأن الكربون هو لبنة بناء الحياة.

نُشرت نتائج هذا الاكتشاف في مجلة "Science" في 21 سبتمبر 2023. وتعاون فريقان من علماء الفلك المستقلين في الدراسة، بهدف اكتشاف علامات وجود مرصد فضائي على سطح يوروبا. وتشير نتائج الدراسة بقوة إلى وجود ثاني أكسيد الكربون على سطح أوروبا، مما يوفر مؤشرات واعدة للحياة المحتملة في المستقبل.

وأوضح جيرونيمو فيلانويفا، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن التنوع الكيميائي لمحيط أوروبا هو المفتاح لتحديد ما إذا كان غاز الكربون يساعد على الحياة أم يثبطها. يبرز أوروبا كواحد من الأجرام السماوية القليلة في نظامنا الشمسي التي يعتقد العلماء أن الحياة يمكن أن توجد فيها. ويوجد تحت سطحه الجليدي محيط يحتوي على ضعف كمية المياه الموجودة في محيطات الأرض.

ومع ذلك، تذكرنا وكالة ناسا بأن وجود الكربون وحده لا يكفي لازدهار الحياة. فهو يتطلب مصدرًا للطاقة، مثل العناصر الغذائية العضوية، وإمدادًا مستمرًا بالجزيئات العضوية.

قام الباحثون أيضًا بالتحقيق فيما إذا كان الكربون الموجود على سطح أوروبا قد وصل عبر النيازك أو نشأ من أعماق محيط القمر. وركزوا اهتمامهم على منطقة تارو ريجيو، حيث تم العثور على تركيز كبير من ثاني أكسيد الكربون. تبدو هذه المنطقة وعرة مع وفرة من الجليد، مما يشير إلى حركة السطح والتغيرات.

وبالنظر إلى أن ثاني أكسيد الكربون غير مستقر على سطح يوروبا، فقد خلص الفريق إلى أنه من المحتمل أن يكون مصدره محيط القمر. تعتبر هذه النتيجة مهمة لأنها تشير إلى أنه من المحتمل أن يظهر الكربون إلى جانب الأملاح المشتقة من المحيط والتي تم تحديدها مسبقًا بواسطة تلسكوب هابل الفضائي في نفس المنطقة.

باختصار، إن اكتشاف تلسكوب جيمس ويب الفضائي لثاني أكسيد الكربون الوفير على تضاريس أوروبا المتجمدة يقدم دليلاً محيرًا على وجود حياة محتملة على هذا القمر. سيكون من الضروري إجراء المزيد من الاستكشاف والتحقيق لتحديد الظروف اللازمة لازدهار الحياة في أعماق محيط أوروبا.

مصادر:

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا

- مجلة "العلم".

– جيرونيمو فيلانويفا – المؤلف الرئيسي للدراسة

– سامانثا ترومبو – باحثة في جامعة كورنيل