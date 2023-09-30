ناسا تمدد مهمة نيوهورايزنز لاستكشاف حزام كويبر

أعلنت وكالة ناسا تمديد عمليات المركبة الفضائية نيو هورايزنز حتى نهاية العقد. كان من المقرر في البداية أن تنتهي المهمة في السنة المالية 2024، وستستمر المهمة الآن حتى تخرج المركبة الفضائية من حزام كويبر، وهو الأمر المتوقع بحلول نهاية العقد. سيكون تركيز المهمة الممتدة على جمع بيانات الفيزياء الشمسية أثناء خروج المركبة الفضائية من النظام الشمسي.

يفتح هذا الامتداد أيضًا إمكانية تحليق آخر لجسم حزام كويبر، على غرار التحليق الناجح لأروكوث في عام 2019. على الرغم من عدم وجود أجسام معروفة في متناول اليد حاليًا، فإن الامتداد يسمح للمركبة الفضائية بإجراء تحليق قريب إذا كان أحدها تم تحديدها.

وقال نيكولا فوكس، المدير المساعد للعلوم في وكالة ناسا، إن مهمة نيو هورايزونز تلعب دورًا فريدًا في نظامنا الشمسي ويمكن أن توفر رؤى قيمة حول الغلاف الشمسي لدينا وفرصًا للعلوم متعددة التخصصات. ولذلك، تم اتخاذ القرار بتمديد المهمة حتى خروج المركبة الفضائية من حزام كويبر، والذي من المتوقع أن يحدث بين عامي 2028 و2029.

في البداية، كانت هناك مخاوف بشأن مستقبل المهمة عندما اقترحت ناسا نقلها إلى قسم الفيزياء الشمسية بالوكالة بعد عام 2024. ومع ذلك، تم رفض هذه الخطوة من قبل الباحث الرئيسي للمهمة، آلان ستيرن، الذي جادل بأنها ستعيق المزيد من العمل في علوم الكواكب. . وبدلاً من ذلك، ستتم إدارة المهمة الممتدة بشكل مشترك من قبل أقسام الفيزياء الشمسية وعلوم الكواكب التابعة لناسا، مع تمويل أساسي يأتي من علوم الكواكب.

سيتم تقييم تأثير ميزانية المهمة الممتدة من قبل وكالة ناسا، حيث من المحتمل أن يؤثر ذلك على تمويل البعثات الكوكبية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، فقد تبنى آلان ستيرن وفريق المهمة قرار تمديد مهمة نيوهورايزنز، وهم متحمسون لمواصلة استكشاف أسرار حزام كويبر والغلاف الشمسي الخارجي.

مصادر:

– ناسا توسع نطاق استكشاف حزام كويبر وما بعده

– ناسا تمدد مهمة نيو هورايزنز حتى عام 2029