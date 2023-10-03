ناسا تمدد مهمة نيوهورايزنز لمدة خمس سنوات أخرى

أعلنت وكالة ناسا يوم الجمعة أنها ستمدد مهمة المركبة الفضائية نيو هورايزنز لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل، حيث تواصل رحلتها عبر حزام كويبر. ستوفر المهمة رؤى قيمة لنظامنا الشمسي وستوفر فرصًا غير مسبوقة للعلوم متعددة التخصصات.

تم اتخاذ قرار تمديد المهمة لتعظيم إمكاناتها العلمية. أكملت نيوهورايزنز، التي تم إطلاقها في عام 2006، بنجاح هدفها الأساسي المتمثل في استكشاف بلوتو ثم واصلت دراسة الجسم أروكوث في حزام كويبر. قدمت المهمة اكتشافات رائدة، مثل عملية تكوين أروكوث من خلال اندماج لطيف لأجسام أصغر.

ومع ذلك، كانت هناك مخاوف بشأن الاتجاه المستقبلي للمهمة. اقترحت وكالة ناسا الانتقال إلى قسم الفيزياء الشمسية بعد عام 2024، لكن الباحث الرئيسي آلان ستيرن قال إن أفضل عائد علمي سيأتي من المزيد من الاستكشاف لحزام كويبر. وكحل وسط، ستتم إدارة المهمة الموسعة بشكل مشترك من قبل قسمي علوم الكواكب والفيزياء الشمسية، وستركز على جمع بيانات الفيزياء الشمسية بدءًا من عام 2025.

وعلى الرغم من التحول في التركيز، لا تزال هناك إمكانية لمواجهة جسم آخر في حزام كويبر في المستقبل. ستحافظ المركبة الفضائية على الوقود وتقلل من التعقيد التشغيلي أثناء إجراء البحث عن مرشح محتمل للطيران. يضمن هذا التمديد خمس سنوات إضافية من العمليات لنيو هورايزنز، مع إمكانية تمديدات أخرى إذا سمحت الموارد بذلك.

ستحتاج ناسا إلى تخصيص التمويل للمهمة الموسعة في السنوات القادمة. كنقطة انطلاق، ستتم إعادة موازنة التمويل ضمن برنامج New Frontiers لاستيعاب تشغيل New Horizons. وقد تتأثر المشاريع المستقبلية نتيجة لذلك.

لقد قدمت مهمة نيوهورايزنز بالفعل مساهمات كبيرة في فهمنا للنظام الشمسي، وسيمكن هذا التمديد المركبة الفضائية من مواصلة استكشافها وتحقيقاتها العلمية لسنوات قادمة.

مصادر:

- وكالة ناسا (لم يتم توفير عنوان URL)