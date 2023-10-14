كسوف حلقي نادر للشمس سيزين السماء نهاية هذا الأسبوع

ستتاح لمراقبي السماء في نصف الكرة الغربي في نهاية هذا الأسبوع فرصة مشاهدة كسوف حلقي مذهل للشمس، يُعرف باسم ظاهرة "حلقة النار". وعلى عكس كسوف الشمس الكلي، الذي ستتاح لنا فرصة رؤيته قريبًا، يحدث الكسوف الحلقي عندما يقع القمر أمام الشمس، فيحجب ضوءها ويخلق توهجًا على شكل حلقة حول القمر.

يوضح باتريك كوهن، قائد أبحاث وتحليلات الفيزياء الشمسية في وكالة ناسا، أنه خلال الكسوف الحلقي، يبدو القمر أصغر في السماء لأنه في أبعد نقطة له عن الأرض، والمعروفة باسم الأوج. ونتيجة لذلك فإن القمر لا يغطي قرص الشمس بالكامل؛ وبدلاً من ذلك، ينزلق عبر المركز، تاركًا وراءه حلقة آسرة من الضوء الساطع.

وعلى الرغم من أن الكسوف الحلقي لن يكون مرئيًا على طول الساحل الشرقي، إلا أن معظم الولايات في الولايات المتحدة المتجاورة، وكذلك أجزاء من هاواي وألاسكا، ستشهد كسوفًا جزئيًا للشمس. ويحدث هذا الكسوف الجزئي عندما يبدو القمر وكأنه يأخذ "قضمة" من حافة الشمس. يعتمد حجم اللدغة على مدى قرب المشاهد من مسار الكسوف.

ومن الأهمية بمكان إعطاء الأولوية للسلامة عند مراقبة الكسوف. ويؤكد كوهن أن النظر إلى الشمس دون حماية مناسبة يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة للعينين. يوصى بشدة باستخدام نظارات الرؤية الشمسية المتخصصة للعرض المباشر. ويمكن الحصول على هذه النظارات من المكتبات العامة أو المتاحف أو غيرها من المصادر. وفي غياب نظارات مشاهدة الطاقة الشمسية، يمكن للمشاهدين إنشاء كاميرا ذات ثقب صغير باستخدام قطعة من الورق أو استخدام أصابعهم لإنشاء ثقب صغير لعرض صورة الكسوف. وهناك طريقة أخرى فريدة لتجربة هذا الحدث وهي الوقوف تحت شجرة، حيث تخلق الفجوات بين أوراقها عرضًا رائعًا للكسوف المصغر.

ومن المثير أن هذا الكسوف الحلقي هو الأول من بين كسوفين للشمس يمكن لأمريكا الشمالية أن تشهدهما. ومن المقرر أن يحدث الكسوف الكبير التالي في أبريل من العام المقبل وسيختلف عن الحدث القادم.

مصادر:

– خبير ناسا باتريك كوهن يتحدث عن كسوف الشمس الحلقي.