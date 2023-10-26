مهمة أوروبا كليبر التابعة لناسا لاستكشاف قمر المشتري الغامض

قامت وكالة ناسا بمهمة رائدة لاستكشاف القمر الجليدي لكوكب المشتري، أوروبا. تهدف مهمة أوروبا كليبر إلى تقييم مدى صلاحية القمر للسكن من خلال التنقل في بيئة الإشعاع الشديدة المحيطة بكوكب المشتري. ولحماية الأجهزة الإلكترونية الحساسة الموجودة على متن المركبة الفضائية، طور المهندسون في وكالة ناسا حلاً مبتكرًا.

بدلاً من حماية كل مكون على حدة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من وزن المركبة الفضائية وتكلفتها، قامت ناسا ببناء قبو من الألومنيوم يبلغ سمكه حوالي سنتيمتر واحد. يعمل هذا القبو بمثابة درع وقائي، مما يقلل من مستويات الإشعاع إلى الحدود المقبولة للإلكترونيات. يمثل الإغلاق الناجح للقبو علامة بارزة في تطور المهمة.

"يشير إغلاق القبو إلى أن جميع المكونات الضرورية لدينا في مكانها الصحيح. تقول كندرا شورت، نائبة مدير نظام الطيران في أوروبا كليبر في مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا: "نحن الآن على استعداد للمضي قدمًا".

كوكب المشتري، بمجاله المغناطيسي أقوى 20,000 ألف مرة من مجال الأرض، يضم نواة سريعة الدوران تولد أحزمة إشعاعية قوية. هذه الأحزمة، أقوى حتى من حزام فان ألين الإشعاعي للأرض، تحبس الجسيمات عالية الطاقة. يجب أن تتحمل المركبة الفضائية أوروبا كليبر القصف المستمر من هذه الجسيمات، والتي لديها القدرة على تعطيل المعدات الكهربائية الموجودة على متنها.

وبدلاً من الدخول في مدار حول أوروبا، ستدور المركبة الفضائية حول كوكب المشتري نفسه. من خلال الابتعاد عن العملاق الغازي وأحزمة الإشعاع الخاصة به، يمكن للمركبة الفضائية الاقتراب بأمان من أوروبا لإجراء سلسلة من التحليق طوال المهمة. يمكّن هذا النهج الاستراتيجي العلماء من دراسة سطح القمر الغامض عن كثب وجمع البيانات الحيوية.

من المقرر إطلاق مهمة أوروبا كليبر في نوفمبر 2024. وبينما تقود ناسا طرقًا جديدة لاستكشاف الأجرام السماوية، فإن هذه المهمة الاستثنائية تعد بفتح أسرار أوروبا وتقديم المزيد من الأفكار حول إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض داخل نظامنا الشمسي.

أسئلة وأجوبة

1. لماذا أنشأت ناسا قبوًا لمهمة أوروبا كليبر؟

قامت وكالة ناسا ببناء قبو لحماية الأجهزة الإلكترونية الحساسة الموجودة على متن المركبة الفضائية يوروبا كليبر من البيئة الإشعاعية الشديدة المحيطة بكوكب المشتري. يقوم القبو بخفض مستويات الإشعاع إلى الحدود المقبولة، مما يحمي الإلكترونيات.

2. كيف يؤثر المجال المغناطيسي لكوكب المشتري على مهمة أوروبا كليبر؟

ويولد المجال المغناطيسي لكوكب المشتري، وهو أقوى بـ 20,000 ألف مرة من المجال المغناطيسي للأرض، أحزمة إشعاعية قوية. يجب أن تتحمل المركبة الفضائية القصف المستمر من الجسيمات عالية الطاقة المحاصرة في هذه الأحزمة، والتي يمكن أن تتداخل مع المعدات الكهربائية.

3. لماذا تدور المركبة الفضائية أوروبا كليبر حول كوكب المشتري بدلاً من الدخول في مدار وقوف السيارات حول أوروبا؟

وبدلاً من الدخول في مدار حول أوروبا، تدور المركبة الفضائية حول كوكب المشتري نفسه. من خلال الابتعاد عن كوكب المشتري وأحزمة الإشعاع الخاصة به، يمكن للمركبة الفضائية أن تقترب بأمان من أوروبا لإجراء دراسة عن كثب خلال سلسلة من عمليات الطيران على مدار المهمة.

4. متى من المقرر إطلاق مهمة أوروبا كليبر؟

ومن المقرر حاليًا إطلاق مهمة أوروبا كليبر في نوفمبر 2024.