ناسا تصدر خريطة تفاعلية لكسوف الشمس الحلقي "حلقة النار" في أكتوبر

كشفت وكالة ناسا عن خريطة تفاعلية جديدة تسمى "Eclipse Explorer" لكسوف الشمس الحلقي القادم في 14 أكتوبر. تعتمد الخريطة على خرائط الكسوف التي أصدرتها وكالة ناسا سابقًا، ولكنها تتضمن طبقات تفاعلية إضافية لتوفير معلومات في الوقت الفعلي وتعزيز تجربة المشاهدة.

وتتميز خريطة "Eclipse Explorer" بطبقات ديناميكية توضح نسبة الشمس التي سيتم تغطيتها خلال ذروة الكسوف. كما يعرض أيضًا الخطوط العريضة للمناطق التي تكون فيها مدة "حلقة النار"، وهي الجزء الأكثر ظلمة من ظل القمر الذي يسبب الخسوف، هي الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، تعرض الخريطة مسار وأشكال ظل القمر المخروطي الشكل، بالإضافة إلى شبه الظل الأكثر سطوعًا، والذي ينتج عنه كسوف جزئي للشمس.

في حين أن الخريطة توفر توقيتات محددة للكسوف ومعلومات الطقس للمدن، إلا أنها تفتقر إلى معلومات مفصلة لزوار الأجزاء الرئيسية من المسار، مثل ولاية يوتا. ومع ذلك، تواجه خرائط الكسوف الجديدة التابعة لناسا منافسة شديدة من الخرائط التفاعلية الأخرى، بما في ذلك Eclipse Simulator الخاص بـ Eclipse2024.org، والذي يقدم تمثيلاً مرئيًا مفصلاً لمئات المواقع. يوفر موقع TimeAndDate.com أيضًا محاكاة لما سيبدو عليه الكسوف في مواقع محددة بالإضافة إلى جدول زمني.

ومن المهم أن يرتدي المراقبون نظارات كسوف الشمس طوال الحدث لحماية أعينهم. ويحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يبدو القمر أصغر قليلا من الشمس بسبب موقعه في مداره. في 14 أكتوبر، سيحجب القمر الجزء الأوسط من الشمس، مكونًا حلقة قصيرة تسمى الحلقة. وسيمر الكسوف فوق عدة ولايات أمريكية، بما في ذلك أوريغون وتكساس وكاليفورنيا ونيفادا وأيداهو ويوتا وأريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو. وسوف تستمر بعد ذلك إلى المكسيك وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وكولومبيا والبرازيل.

لمشاهدة الكسوف بأمان، من الضروري تجنب النظر مباشرة إلى المراحل الجزئية أو الحلقية دون حماية معتمدة للعين. سواء كنت في الأمريكتين أو أي مكان آخر أثناء الكسوف، فإن نظارات كسوف الشمس ضرورية لضمان المشاهدة الآمنة.

مصادر:

- الخريطة التفاعلية "Eclipse Explorer" التابعة لناسا

- محاكي الكسوف الخاص بـ Eclipse2024.org

- صفحة TimeAndDate.com الخاصة بكسوف الشمس الحلقي

– خريطة جوجل التفاعلية لـ Xavier Jubier

- موقع GreatAmericanEclipse.com للحصول على خرائط تفصيلية للكسوف ومقاطع فيديو للجسر