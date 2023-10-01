اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا مصدرًا مهمًا للكربون في أوروبا

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا اكتشافًا مثيرًا على قمر كوكب المشتري أوروبا. كشف التلسكوب عن وجود مصدر مهم للكربون على سطح يوروبا الجليدي. يحمل هذا الاكتشاف المذهل آثارًا هائلة للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض وفهمنا لجيولوجيا أوروبا المعقدة.

يعد اكتشاف ثاني أكسيد الكربون في أوروبا ذا أهمية كبيرة للعلماء لأنه يوفر نظرة ثاقبة حول إمكانية الحياة خارج الأرض. يعد الكربون عنصرًا حاسمًا للحياة كما نعرفها، ويشير وجوده على أوروبا إلى إمكانية وجود بيئة مناسبة للكائنات الحية. يوضح جيرونيمو فيلانويفا من مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا أن فهم كيمياء محيط أوروبا أمر ضروري في تحديد ما إذا كان مضيافًا للحياة أو ما إذا كان يمكن أن يكون موطنًا محتملاً لأشكال الحياة.

لقد أذهل أوروبا العلماء منذ فترة طويلة بسبب إمكانية وجود محيطات تحت سطحه تحت قشرته الجليدية. إن اكتشاف الكربون على سطح القمر يدعم فرضية وجود محيط تحته، حيث يشير إلى أن الكربون المرصود جاء من المحيط. تسلط سامانثا ترومبو من جامعة كورنيل الضوء على أهمية هذه النتيجة، مشيرة إلى أن الكربون عنصر أساسي بيولوجيًا وضروري لتطور الحياة.

وفي ضوء هذا الاكتشاف، تخطط وكالة ناسا لإطلاق المركبة الفضائية يوروبا كليبر هذا الشهر. ستقوم المركبة الفضائية بالعديد من الرحلات الجوية القريبة من أوروبا، مما يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في مدى صلاحية القمر للسكن. ستوفر البيانات والملاحظات التي تم جمعها بواسطة Europe Clipper رؤى قيمة حول الظروف الموجودة على أوروبا وإمكانية الحفاظ على الحياة.

بشكل عام، يعد اكتشاف مصدر مهم للكربون على سطح يوروبا اكتشافًا رائعًا يفتح إمكانيات جديدة للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض. إنه يزود العلماء بمعلومات قيمة حول جيولوجيا القمر وإمكانية وجود بيئات صالحة للسكن خارج الأرض.

مصادر:

– نيوز نيشن (المقالة المصدر)

- ناسا