اكتشافات جديدة تنتظر: لقاء لوسي المفاجئ التابع لناسا مع دينكي ومونليت

حققت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا، والتي تم إطلاقها في عام 2021 لاستكشاف كويكبات طروادة التي تدور حول كوكب المشتري، اكتشافًا رائعًا ترك العلماء في حالة من الرهبة. خلال رحلة طيران روتينية، عثرت لوسي على كويكب يُدعى دينكي، والذي كشف عن مفاجأة غير متوقعة: كويكب أصغر يدور حوله. هذا الاكتشاف المثير للاهتمام جعل علماء الفلك يشيرون إلى دينكي على أنه زوج كويكب ثنائي، مما يجعله أقرب إلى قمر به قمر صغير خاص به - وهو فضول كوني حقيقي.

اعتقد الخبراء في البداية أن وجود أزواج كويكبات ثنائية أمر محتمل، لكن الأمر استغرق مواجهة لوسي القريبة لتأكيد ذلك. وأعربت جيسيكا صن شاين، عالمة الكواكب في جامعة ميريلاند، عن سعادتها قائلة: "كان وجود ثنائي بالتأكيد احتمالا، لكنه لم يكن متوقعا، وهو أمر رائع حقا".

كان المقصود من التحليق نفسه في المقام الأول أن يكون اختبارًا لفريق مهمة لوسي لمعايرة مهاراتهم قبل التحقيق في كويكبات طروادة الواقعة أمام كوكب المشتري وخلفه. ولدهشتهم، لم تنجح لوسي في الإمساك بـ Dinky والقمر الصناعي المرافق لها خلال المواجهة سريعة الحركة فحسب، بل كشفت أيضًا عن ظاهرة علمية جديدة مذهلة.

على الرغم من أن علماء ناسا لم يقموا بتنزيل سوى ثلث البيانات التي تم جمعها من اللقاء، إلا أن سلسلة من الصور الصادرة توفر بالفعل معلومات قيمة عن هذه الأجرام السماوية. دينكي، المعروف أيضًا باسمه الرسمي دينكينيش، يعرض ميزات ملحوظة مثل سلسلة من التلال الاستوائية المرئية وسلسلة من التلال الثانوية الغريبة التي تتفرع منها. سطح الكويكب الرئيسي مزين بالحفر، التي يُفترض أنها ناجمة عن اصطدامات كويكبات سابقة. ومع الكشف عن صور القمر الصناعي الأصغر، يتوقع الباحثون اكتشاف المزيد من التفاصيل الجذابة حول شكله وبنيته غير العادية.

في حين أن أزواج الكويكبات الثنائية ليست غير شائعة - ما يقرب من 15 في المئة من الكويكبات القريبة من الأرض تمتلك رفيقًا عبر القمر الصناعي - فإن دينكي وقمره يواصل إبهار المراقبين. وتنتظر ناسا والباحثون التابعون لها بفارغ الصبر المزيد من البيانات، بما في ذلك الصور الملونة والتحليل الطيفي، والتي ستقدم رؤى أعمق حول تكوين وخصائص هذه الأجسام الرائعة.

بينما تواصل لوسي مهمتها الأساسية للتحقيق في كويكبات طروادة الغامضة بالقرب من كوكب المشتري، فإن المواجهة غير المتوقعة مع دينكي وقمرها الصغير بمثابة مقدمة مثيرة للاكتشافات المذهلة التي تنتظرنا. ويؤكد عالم ناسا هال ليفينسون أنه لا يزال هناك الكثير من المعلومات غير العادية القادمة، مؤكدا أن "هناك الكثير من الأشياء الرائعة القادمة". ترقبوا المزيد من التحديثات بينما تواصل لوسي رحلتها الكونية إلى المجهول.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو زوج الكويكبات الثنائي؟

يشير زوج الكويكبات الثنائي إلى نظام يدور فيه كويكب واحد حول آخر. وفي حالة الاكتشاف الأخير الذي قامت به مهمة لوسي التابعة لناسا، فإن الكويكب الرئيسي، دينكي، لديه كويكب أصغر، يعرف باسم القمر الصغير، يدور حوله.

2. ما مدى شيوع أزواج الكويكبات الثنائية؟

أزواج الكويكبات الثنائية ليست غير شائعة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 15% من الكويكبات القريبة من الأرض لها قمر صناعي مصاحب في مدارها.

3. ماذا اكتشفت لوسي عن دينكي وقمرها؟

التقطت لوسي صورًا لـ Dinky، وكشفت عن سلسلة من التلال الاستوائية المرئية وسلسلة من التلال الثانوية المتفرعة منها. أظهر الكويكب الرئيسي سطحًا مليئًا بالفوهات، مما يشير إلى اصطدامات الكويكبات السابقة. لقد أثار الشكل الغريب للقمر الصناعي الأصغر اهتمام العلماء، ومن المتوقع أن يكشف المزيد من التحليل عن تفاصيل إضافية مثيرة للاهتمام حول تكوينه وخصائصه.

4. ما هي الخطوة التالية بالنسبة لمهمة لوسي التابعة لناسا؟

وعلى الرغم من هذا اللقاء المثير، ستواصل مهمة لوسي التابعة لناسا مهمتها الأصلية للتحقيق في كويكبات طروادة بالقرب من كوكب المشتري. ومن المقرر أن تقوم لوسي بالاتصال بأحد هذه الكويكبات في عام 2025، مما يتيح للعلماء فرصة التعمق في ألغاز هذه الأجرام السماوية البعيدة.