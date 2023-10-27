أحدثت اتصالات الليزر التابعة لناسا ثورة في نقل البيانات الفضائية

تعمل وكالة ناسا على إحداث ثورة في قدرات نقل البيانات في الفضاء من خلال تكنولوجيا الاتصالات الليزرية الرائدة. مع الإطلاق المرتقب لحمولة ILLUMA-T إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في نوفمبر، أصبحت إمكانية التواصل بشكل أسرع وأكثر كفاءة بين محطة الفضاء الدولية والأرض في متناول اليد.

تقليديا، اعتمدت محطة الفضاء الدولية على الأقمار الصناعية لترحيل الترددات الراديوية لنقل البيانات. ومع ذلك، فإن إدخال اتصالات الليزر من خلال مهمات مثل ILLUMA-T (عرض مودم مستخدم مدار أرضي منخفض ومحطة مكبر للصوت) تم إعداده لتغيير طريقة نقل البيانات من الفضاء.

تستخدم الاتصالات الليزرية ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئي لتمكين معدلات بيانات أعلى، مما يسمح للمركبة الفضائية بنقل كميات أكبر من البيانات إلى الأرض في عملية إرسال واحدة. وتفيد هذه التقنية الرائدة الباحثين في محطة الفضاء الدولية، لأنها توفر نقلًا أسرع للبيانات وتعزز القدرة على إرسال كميات كبيرة من البيانات.

سيقوم برنامج ILLUMA-T، الذي يديره برنامج الاتصالات والملاحة الفضائية التابع لناسا، بإظهار مرحل اتصالات الليزر ثنائي الاتجاه عند تثبيته على محطة الفضاء الدولية. تتتبع الوحدة البصرية لـ ILLUMA-T، المجهزة بتلسكوب ومحور محوري، عرض ترحيل اتصالات الليزر (LCRD) في مدار متزامن مع الأرض. وعلى الرغم من كونها بحجم الميكروويف، إلا أن هذه الحمولة المدمجة تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرات الاتصالات الفضائية.

بمجرد تثبيته على محطة الفضاء الدولية، سيقوم ILLUMA-T بنقل البيانات بمعدل مذهل يبلغ 1.2 جيجابت في الثانية إلى شاشة LCRD. ومن هناك، سيتم نقل البيانات إلى محطات أرضية بصرية في كاليفورنيا أو هاواي. ستقوم المحطات الأرضية بعد ذلك بتوجيه البيانات إلى مركز عمليات مهمة LCRD ومن ثم إلى فرق العمليات الأرضية ILLUMA-T في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند لتقييم الجودة.

إن التعاون بين ILLUMA-T وLCRD لديه القدرة على إحداث ثورة في قدرات الاتصالات الفضائية. وتتصور ناسا دمج اتصالات الليزر ضمن شبكات الاتصالات الفضائية الخاصة بها للاستفادة من استكشاف الفضاء القريب من الأرض والفضاء العميق. باستخدام هذه التكنولوجيا، يمكن للباحثين وعشاق الفضاء التطلع إلى نقل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة وشمولاً بين محطة الفضاء الدولية والأرض.

الأسئلة الأكثر تكرارا

1. ما هو ILLUMA-T؟

يرمز ILLUMA-T إلى عرض توضيحي لترحيل اتصالات الليزر المتكاملة ومودم المستخدم ذو المدار الأرضي المنخفض ومحطة مكبر الصوت. إنها حمولة طورتها وكالة ناسا لتسليط الضوء على إمكانات اتصالات الليزر لتعزيز قدرات نقل البيانات في الفضاء.

2. كيف تعمل تكنولوجيا الاتصالات بالليزر؟

تستخدم اتصالات الليزر ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئي لتمكين معدلات بيانات أعلى، مما يسمح بنقل كميات أكبر من البيانات إلى الأرض في عملية إرسال واحدة. توفر هذه التقنية اتصالات أسرع وأكثر كفاءة بين البعثات الفضائية، مثل محطة الفضاء الدولية (ISS)، والأرض.

3. ما هي مزايا الاتصالات بالليزر؟

توفر اتصالات الليزر نقلًا أسرع للبيانات والقدرة على إرسال المزيد من البيانات إلى الأرض. وهذا يفيد الباحثين وبعثات استكشاف الفضاء من خلال تعزيز قدرات نقل البيانات وتمكين تحليل أكثر شمولاً للبيانات المجمعة في الفضاء.

4. كيف سيعمل ILLUMA-T على تحسين قدرات الاتصالات الفضائية؟

بمجرد تثبيته على محطة الفضاء الدولية، سيعرض ILLUMA-T مرحل اتصال ليزر ثنائي الاتجاه. وسوف ينقل البيانات بمعدل مثير للإعجاب يبلغ 1.2 جيجابت في الثانية إلى عرض ترحيل الاتصالات بالليزر (LCRD) في المدار المتزامن مع الأرض. ويهدف هذا التعاون إلى إحداث ثورة في قدرات الاتصالات الفضائية وتمهيد الطريق لدمج اتصالات الليزر ضمن شبكات الاتصالات الفضائية التابعة لناسا.