تأجيل أول رحلة لناسا X-59 الأسرع من الصوت إلى العام المقبل

أعلنت وكالة ناسا أن الرحلة الأولى المرتقبة لطائرتها الأسرع من الصوت X-59، والتي كان من المقرر إجراؤها مبدئيًا في عام 2023، قد تم تأجيلها إلى عام 2024. وعلى الرغم من هذه النكسة، فقد حقق المشروع معالم مهمة وتم إعداد الطائرة للرحلة القادمة.

خضع المتظاهر X-59 March 1.4، الذي طورته وكالة ناسا بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن، لاختبارات صارمة لأنظمته المتكاملة. وقد اجتازت الطائرة هذه الاختبارات بنجاح وتم نقلها الآن إلى خط الطيران استعدادًا لرحلتها الافتتاحية.

تهدف الطائرة X-59 إلى التغلب على أحد التحديات الرئيسية للطيران الأسرع من الصوت، وهو الطفرة الصوتية العالية التي تحدث عندما تتجاوز الطائرة سرعة الصوت. من خلال التصميم، يتمتع X-59 بشكل يولد دويًا صوتيًا أكثر هدوءًا، يُعرف باسم "الضربة الصوتية"، والتي من المتوقع أن تكون أقل إزعاجًا بشكل ملحوظ من الطفرة الأسرع من الصوت التقليدية.

بمجرد الطيران، ستقوم X-59 بجمع البيانات حول الضربات الصوتية الناتجة وجمع التعليقات من الأشخاص على الأرض لتقييم مدى قبول الضوضاء. ستبلغ هذه البيانات اللوائح المستقبلية وستمكن من تطوير جيل جديد من الطائرات الأسرع من الصوت التي يمكن أن تعمل على الأرض دون التسبب في إزعاج المجتمعات.

على الرغم من أن التأخير مخيب للآمال، إلا أنه من المهم بالنسبة لناسا ضمان سلامة ونجاح الرحلة الأولى للطائرة X-59. تعد التحديات التقنية والقضايا غير المتوقعة شائعة في تطوير الطائرات التجريبية، وتظل وكالة ناسا ملتزمة بالتغلب على هذه العقبات.

ومع تقدم الطائرة X-59 نحو رحلتها الأولى، سيواصل الفريق العامل في المشروع إجراء الاختبارات والتقييمات الشاملة. ستساهم البيانات التي تم جمعها من هذه الطائرة الرائدة في التقدم في تكنولوجيا الطيران الأسرع من الصوت وتمهيد الطريق للابتكارات المستقبلية في مجال الطيران.

مصادر:

- ناسا

- لوكهيد مارتن