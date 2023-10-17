ناسا تؤجل السير في الفضاء بعد تسرب سائل التبريد في محطة الفضاء الدولية

قرر مسؤولو وكالة ناسا تأجيل إحدى عمليات السير في الفضاء المقررة ردًا على تسرب سائل التبريد مؤخرًا في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية (ISS). كان من المقرر أصلاً إجراء السير في الفضاء يوم الخميس 19 أكتوبر، ولكن سيتم الآن تنفيذه في وقت لاحق في عام 2023، حيث تواصل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الفيدرالية الروسية روسكوزموس التحقيق في سبب التسرب.

المبرد المستخدم في محطة الفضاء الدولية هو الأمونيا، الأمر الذي يتطلب إجراءات إضافية لإزالة التلوث إذا كان رواد الفضاء الذين يرتدون بدلات فضائية على مقربة منهم. حدث التسرب في وحدة ناوكا العلمية الروسية في 9 أكتوبر لكنه توقف في نفس اليوم. وهذه هي المرة الثالثة خلال العام الماضي التي تتعرض فيها معدات محطة الفضاء الدولية الروسية لتسرب الأمونيا.

تخطط وكالة روسكوزموس للسير في الفضاء في 25 أكتوبر/تشرين الأول لإجراء فحص دقيق لمبرد تم نقله عمره 13 عامًا على وحدة راسفيت، والذي يبدو أنه مصدر التسريب الأخير. على الرغم من أن سائل التبريد ليس سامًا أو خطيرًا على الطاقم، إلا أن الخبراء يعملون على منع أي آثار صغيرة للمادة من دخول الأنظمة الداخلية والتسبب في تدهور المعدات بمرور الوقت.

يهدف السير في الفضاء المؤجل لوكالة ناسا إلى إجراء مهام صيانة بسيطة. سيقوم رائدا الفضاء لورال أوهارا من وكالة ناسا وأندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية بجمع عينات من الجزء الخارجي لمحطة الفضاء الدولية للبحث عن الكائنات الحية الدقيقة واستبدال كاميرا عالية الوضوح، من بين واجبات أخرى. وسيتم تحديد التاريخ الدقيق لهذا العمل لاحقا.

ولحسن الحظ، فإن عملية السير في الفضاء الثانية المقررة من قبل وكالة ناسا، وهي سير في الفضاء للنساء فقط في 30 أكتوبر، لا تزال مخططة للمضي قدمًا كما هو مقرر. ستنضم إلى أوهارا رائدة فضاء ناسا ياسمين مقبلي لإزالة صندوق إلكترونيات معيب واستبدال المحمل اللازم لإحدى المصفوفات الشمسية بالمحطة.

وفقًا لروسيا، فإن التسريبين السابقين للأمونيا في محطة الفضاء الدولية كانا بسبب ضربات النيازك الدقيقة. في ديسمبر 2022، كان التسرب الأول شديدًا لدرجة أنه كان لا بد من إعادة تعيين طاقم مركبة سويوز الفضائية إلى مركبة سويوز بديلة. استغرق الأمر عدة شحنات من المركبات الفضائية لإصلاح المشكلة، مما أدى إلى بقاء رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية لمدة عام بدلاً من الأشهر الستة المقصودة. وفي فبراير 2023، تعرضت مركبة فضائية روسية للشحن أيضًا لتسرب الأمونيا.

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– منشور مدونة لمسؤولي ناسا