ناسا تؤجل إطلاق مهمة الكويكب Psyche لتحديث تكوين الصاروخ

أعلنت وكالة ناسا تأجيل إطلاق مهمة الكويكب Psyche لمدة أسبوع من أجل تحديث تكوين محركات المركبة الفضائية. الإطلاق، الذي كان مقررًا في الأصل يوم 5 أكتوبر، تم تأجيله الآن إلى 12 أكتوبر. سيتم إطلاق المركبة الفضائية على متن صاروخ فالكون هيفي من مجمع الإطلاق 39A بمركز كينيدي للفضاء.

يعد التأخير ضروريًا لإتاحة مزيد من الوقت للمهندسين للتحقق من المعلمات المستخدمة في محركات غاز النيتروجين البارد التي توجه المركبة الفضائية. كان لا بد من تغيير هذه المعلمات بعد أن تم تحديد أن أجهزة الدفع ستعمل في درجات حرارة أكثر دفئًا مما كان متوقعًا في البداية. يعد التأكد من أن أجهزة الدفع تعمل ضمن حدود درجات الحرارة أمرًا ضروريًا لسلامة الوحدات على المدى الطويل.

صرح لوري ليشين، مدير مختبر الدفع النفاث، أنه على الرغم من أن أجهزة الدفع ليست نظام الدفع الرئيسي، إلا أنها لا تزال حاسمة، خاصة بعد الإطلاق مباشرة. الفريق واثق من أنه سيتمكن من معالجة هذه المخاوف والمضي قدماً في عملية الإطلاق.

سيؤدي التأخير إلى تقليل فترة إطلاق مهمة Psyche من ثلاثة أسابيع إلى أسبوعين. ستتاح للمركبة الفضائية فرص إطلاق يومية في الفترة من 12 إلى 25 أكتوبر. وتهدف المهمة إلى دراسة الحزام الرئيسي للكويكب سايكي، والذي يتكون بشكل أساسي من المعدن. ستقضي المركبة الفضائية عامين في سلسلة من المدارات المنخفضة تدريجيًا حول الكويكب لدراسة هيكله وتكوينه.

وقد أدى التأخير في الإطلاق إلى زيادة تكلفة المهمة من أقل بقليل من مليار دولار إلى 1 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل وصول المركبة الفضائية إلى الكويكب من عام 1.2 إلى عام 2026.

وعلى الرغم من التأخير، تم تصنيف مهمة Psyche على أنها نشاط "مستثناء"، مما يعني أنه سيتم السماح لها بالمضي قدمًا حتى لو كان هناك إغلاق حكومي. يتزايد احتمال الإغلاق حيث لم يصدر مجلس النواب ومجلس الشيوخ بعد قرارًا مستمرًا لتمويل الحكومة مؤقتًا.

المصادر: ناسا