ناسا تؤجل مهمة الكويكب النفسي لمدة أسبوع واحد

أعلنت وكالة ناسا تأجيل مهمة الكويكب Psyche لمدة أسبوع، والتي من المقرر إطلاقها في 12 أكتوبر. وتهدف المهمة التي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار إلى دراسة الكويكبات التي تحمل الاسم نفسه، والتي تقع بين المريخ والمشتري.

سبب التأخير هو السماح لفريق ناسا باستكمال التحقق من المعلمات المستخدمة للتحكم في محركات الغاز البارد النيتروجينية للمركبة الفضائية Psyche. تم تعديل هذه المعلمات استجابةً للتنبؤات المحدثة لدرجات الحرارة الأكثر دفئًا لأجهزة الدفع.

تم الإعلان عن تغيير الجدول الزمني أثناء مراجعة جاهزية الطيران في مركز كينيدي للفضاء، حيث تم الاتفاق على إجراء اختبار "حريق ثابت" لصاروخ فالكون هيفي في 29 سبتمبر. الحرائق الثابتة هي اختبارات قياسية قبل الإطلاق يتم فيها إطلاق محركات المرحلة الأولى للصاروخ لفترة وجيزة بينما تظل المركبة راسخة على الأرض.

ستكون مهمة Psyche هي أول مهمة لناسا لصاروخ Falcon Heavy، والذي يعد حاليًا ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل بعد نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستصل المركبة الفضائية إلى صخرة Psyche الفضائية التي يبلغ عرضها 170 ميلًا (280 كيلومترًا) في عام 2029.

ويعتقد العلماء أن سايكي قد يكشف جوهر كوكب أولي، مما يجعل هذه المهمة ذات أهمية كبيرة وربما توفر رؤى قيمة حول التكوين المبكر للنظام الشمسي.

المصدر: Space.com، Mint.com