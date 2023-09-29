ناسا تتأخر مهمة الكويكب النفسي لمدة أسبوع

تم تأجيل إطلاق مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا لمدة أسبوع واحد. كان من المقرر أصلاً أن يتم الإطلاق في 5 أكتوبر، ولكن تم تأجيله إلى 12 أكتوبر. وسيسمح هذا التأخير لفريق ناسا بالتحقق من المعلمات المستخدمة للتحكم في محركات غاز النيتروجين البارد للمركبة الفضائية، مما يضمن صحتها على المدى الطويل. تم إجراء التعديل في المعلمات استجابة لتوقعات درجة الحرارة المحدثة.

ويؤدي التأخير لمدة أسبوع واحد إلى تقصير فترة إطلاق المهمة، والتي تمتد الآن حتى 25 أكتوبر. وفي نفس اليوم الذي أُعلن فيه عن التأجيل، أُجريت مراجعة لجاهزية الطيران، وتمت الموافقة على اختبار "النار الثابت" لصاروخ فالكون هيفي، والذي سوف تحمل المركبة الفضائية Psyche. يتضمن هذا الاختبار إطلاق محركات المرحلة الأولى للصاروخ لفترة وجيزة بينما تظل المركبة على الأرض.

ستكون مهمة Psyche هي الإطلاق الثامن لصاروخ Falcon Heavy، وهو حاليًا ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل بعد نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا. وستكون أيضًا أول مهمة لناسا تستخدم Falcon Heavy.

تخطط مهمة Psyche التي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار لدراسة كويكب معدني غريب يحمل نفس الاسم، يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. يعتقد العلماء أن Psyche قد يكون النواة المكشوفة لكوكب أولي، مع تجريد طبقاته الخارجية من خلال التأثيرات القوية. لم يتم رصد هذا الجسم الفريد عن قرب من قبل، وتأمل المهمة في تقديم معلومات قيمة حول تركيبه.

وقالت لوري جليز، مديرة قسم علوم الكواكب في ناسا: "إنني أتطلع بشدة لرؤية تلك الصور الأولى". "ستكون مذهلة، عندما نتمكن أخيرًا من رؤية شكل هذا المعدن عن قرب."

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