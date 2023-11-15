دراسة جديدة تكشف عن رؤى مفاجئة حول تطور الكواكب الخارجية

ألقت دراسة حديثة أجراها علماء باستخدام تلسكوب كيبلر الفضائي التابع لناسا، ضوءًا جديدًا على الكواكب الخارجية "المفقودة" الغامضة التي تقع بين فئتي الأرض الفائقة والكواكب الفرعية نبتون. ويبدو أن هذه الكواكب الخارجية تتقلص وتفقد غلافها الجوي، وتشير الدراسة إلى أن نوى هذه الكواكب هي السبب.

تأتي الكواكب الخارجية بأحجام مختلفة، بدءًا من الكواكب الصخرية الصغيرة إلى الكواكب الغازية العملاقة الضخمة. ومع ذلك، لاحظ العلماء غيابًا غريبًا للكواكب التي يبلغ حجمها حوالي 1.5 إلى 2 ضعف حجم الأرض. لقد حيرت هذه الفجوة الباحثين لبعض الوقت، لكنهم يعتقدون الآن أن هذه الكواكب الخارجية المفقودة قد تكون كواكب فرعية من نبتون فقدت غلافها الجوي بمرور الوقت.

تقترح الدراسة آليتين محتملتين لهذه الظاهرة: فقدان الكتلة بالطاقة الأساسية والتبخر الضوئي. يحدث فقدان الكتلة الناتج عن النواة عندما يقوم الإشعاع المنبعث من قلب الكوكب الساخن بدفع غلافه الجوي تدريجيًا بعيدًا، بينما يحدث التبخر الضوئي عندما ينفجر الغلاف الجوي للكوكب بعيدًا عن طريق الإشعاع المكثف من نجمه المضيف.

أوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة، جيسي كريستيانسن، أنه إذا كان الكوكب يفتقر إلى الكتلة وقوة الجاذبية الكافية، فلن يتمكن من التمسك بغلافه الجوي وسيتقلص حجمه في النهاية. ومع ذلك، فإن العملية الدقيقة التي تفقد بها هذه الكواكب غلافها الجوي ظلت لغزا. تقدم الدراسة الجديدة أدلة تدعم فقدان الكتلة بالطاقة الأساسية باعتباره التفسير الأكثر ترجيحًا.

قام الباحثون بفحص مجموعتين نجميتين، برايسيبي وهياديس، باستخدام بيانات من مهمة K2 التابعة لناسا. يتراوح عمر هذه العناقيد بين 600 و800 مليون سنة، مما يجعلها موضوعات اختبار مثالية. ومن خلال مقارنة عدد الكواكب الفرعية نبتون في هذه العناقيد بالنجوم الأقدم، تمكن العلماء من استنتاج أن التبخر الضوئي لم يحدث في برايسيبي وهياديس. وهذا يعني أن فقدان الكتلة الناتج عن النواة هو الآلية السائدة لهذه الكواكب.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين اكتشفوا أن ما يقرب من 100% من النجوم في برايسيبي وهياديس لا تزال لديها كواكب فرعية من نبتون أو كواكب مرشحة في مداراتها، مما يشير إلى أن هذه الكواكب تمكنت من الاحتفاظ بغلافها الجوي. في المقابل، فإن 25% فقط من النجوم في العناقيد الأقدم (أكثر من 800 مليون سنة) تدور حول نبتونات فرعية.

تقدم هذه الدراسة رؤى قيمة حول تطور الكواكب الخارجية وتساعد في تفسير الكواكب الخارجية المفقودة بين الأرض الفائقة والكواكب الفرعية نبتون. مزيد من البحث في هذا المجال يمكن أن يقربنا من فهم العمليات المعقدة التي تشكل هذه العوالم البعيدة.

الأسئلة المتكررة

ما هي الكواكب الخارجية؟

الكواكب الخارجية هي كواكب تدور حول نجوم خارج نظامنا الشمسي. وهي تأتي بأحجام وتركيبات مختلفة، مما يوفر للعلماء لمحة عن اتساع الكون.

ما هي فجوة الكواكب الخارجية "المفقودة"؟

تشير فجوة الكواكب الخارجية المفقودة إلى عدم وجود كواكب تقع بين نطاق حجم الأرض الفائقة ونبتونات فرعية. لقد حيرت العلماء هذه الفجوة وبحثوا في الأسباب الكامنة وراءها.

كيف تفقد الكواكب الخارجية غلافها الجوي؟

يمكن أن تفقد الكواكب الخارجية غلافها الجوي من خلال آليات مثل فقدان الكتلة التي تعمل بالطاقة الأساسية والتبخر الضوئي. في فقدان الكتلة الناتج عن النواة، يقوم الإشعاع الصادر من قلب الكوكب الساخن بدفع غلافه الجوي بعيدًا تدريجيًا. يحدث التبخر الضوئي عندما ينفجر الغلاف الجوي للكوكب بسبب الإشعاع المكثف الصادر عن نجمه المضيف.

ماذا كشفت الدراسة الأخيرة عن هذه الكواكب الخارجية المفقودة؟

تشير الدراسة إلى أن الكواكب الخارجية المفقودة قد تكون عبارة عن كواكب فرعية من نبتون فقدت غلافها الجوي بمرور الوقت. من خلال مقارنة البيانات من مجموعات النجوم من مختلف الأعمار، وجد الباحثون أدلة تدعم فقدان الكتلة بالطاقة الأساسية باعتبارها الآلية السائدة لتقلص واختفاء الغلاف الجوي لهذه الكواكب.