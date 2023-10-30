لماذا لن يزور البشر كوكب المشتري: استكشاف أوروبا بدلاً من ذلك

أوضحت وكالة ناسا مؤخرًا أن البشر لن يغامروا بالذهاب إلى كوكب المشتري في أي وقت قريب. قد يكون أكبر كوكب في نظامنا الشمسي وجهة رائعة، لكن تكوينه كعملاق غازي يتكون بالكامل من الغاز يجعله بيئة غير مضيافة للاستكشاف البشري. بالإضافة إلى ذلك، فإن القيمة العلمية لإرسال البشر إلى كوكب المشتري تفوق المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها عندما تتمكن التلسكوبات الفضائية والأرضية من تقديم ملاحظات قيمة.

لذا، إذا كان كوكب المشتري خارج الطاولة، فأين سيتركنا ذلك؟ الخيار الأفضل التالي يكمن في أحد أقمار المشتري الـ 95: أوروبا. وقد اختارت وكالة ناسا أوروبا على وجه التحديد كهدف محتمل للاستكشاف المستقبلي. في الواقع، هناك بالفعل مهمة مخطط لها تسمى "Europa Clipper"، من المقرر إطلاقها العام المقبل على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy. تهدف هذه المهمة إلى جمع المزيد من البيانات والأفكار حول خصائص أوروبا وإمكانية إيواء حياة خارج كوكب الأرض.

في حين أن أوروبا قد لا تكون كبيرة مثل قمرنا، إلا أنها لا تزال تمتلك صفات مثيرة للاهتمام. يتكون بشكل أساسي من صخور السيليكات، ويُعتقد أن له قشرة تتكون من جليد الماء. ويتوقع العلماء أنه تحت هذا السطح الجليدي، قد تكون هناك محيطات شاسعة قد تدعم أشكال الحياة الغريبة.

ينصب تركيز ناسا الحالي على تشجيع المشاركة العامة في استكشاف الفضاء. في حين أن الوكالة قد ترسل في نهاية المطاف رواد فضاء لاستكشاف سطح يوروبا، إلا أنهم في الوقت الحالي يدعوون الجمهور إلى نقش أسمائهم على القمر الصناعي يوروبا. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشعور بالمشاركة والإثارة بين عشاق الفضاء.

أسئلة مكررة:

س: لماذا لن يتمكن البشر من زيارة كوكب المشتري؟

ج: يتكون كوكب المشتري بشكل أساسي من الغاز، مما يجعله بيئة غير مناسبة للاستكشاف البشري.

س: لماذا تهتم ناسا بأوروبا؟

ج: أوروبا، أحد أقمار المشتري، له خصائص مثيرة للاهتمام مثل القشرة المائية الجليدية والمحيطات المحتملة تحت سطحه والتي يمكن أن تؤوي حياة خارج كوكب الأرض.

س: هل سيستكشف البشر أوروبا يومًا ما؟

ج: في حين أن هناك خططًا لمهمات مستقبلية إلى أوروبا، تركز وكالة ناسا حاليًا على مهمات الأقمار الصناعية والمشاركة العامة. قد يتم استكشاف رواد الفضاء لسطح أوروبا في المستقبل.