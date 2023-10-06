يعمل مشروع السلامة على مستوى النظام التابع لناسا على تحسين إدارة المخاطر وضمان السلامة في الطيران

ملخص:

أكمل مشروع السلامة على مستوى النظام (SWS) التابع لناسا مؤخرًا إنجازًا رئيسيًا من خلال التنفيذ الناجح للتحدي التقني 1 (TC-1): إدارة مخاطر المنطقة الطرفية في الوقت المناسب. عرض هذا الحدث أهم الأفكار والعروض التكنولوجية من TC-1، وأشرك أصحاب المصلحة والشركاء في المناقشات حول إمكانات الأدوات والتقنيات والعمليات التي تم تطويرها في المشروع. تهدف قدرات TC-1 إلى تحديد المخاطر الناشئة بشكل استباقي ومراقبة هوامش الأمان لمنع وقوع الحوادث. تستخدم هذه التقنيات الجديدة خوارزميات تقييم المخاطر والنمذجة التنبؤية وطرق تحليل البيانات المتقدمة لتحسين أنظمة إدارة السلامة الحالية وتشكيل أنظمة التشغيل المستقبلية.

أحد الإنجازات الرئيسية لـ TC-1 هو تطوير وإظهار أساليب لتعزيز عمليات إدارة المخاطر وضمان السلامة من خلال تحديد المخاطر والعوامل المسببة قبل وقوع الحوادث أو الأحداث. تم إنشاء قدرات متكاملة لتقييم المخاطر لرصد وتقييم العمليات في المناطق النهائية، وذلك باستخدام تحليلات البيانات المتقدمة وتطوير النماذج التنبؤية. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت TC-1 مع الشركاء لتطوير أدوات تحليلات التعلم الآلي التي تحدد وتوصيف المخاطر التشغيلية، وتراقب البيانات وتدمجها، وتقيم استراتيجيات تخفيف المخاطر، وتحدد العوامل السببية والمساهمة.

تعتبر نتائج TC-1 أساسية لبقية التحديات التقنية لـ SWS. يمهد المشروع الطريق للتحدي التقني 6 القادم (TC-6)، والذي يهدف إلى البناء على التقدم المحرز في TC-1 ومعالجة تحديات السلامة التي تواجهها صناعة الطيران المتحولة. يعرب مشروع SWS عن تقديره لمديري ومنسقي المشاريع الفرعية الذين جعلوا إكمال TC-1 بنجاح ممكنًا.

(المصدر: مشروع السلامة على مستوى النظام التابع لناسا)