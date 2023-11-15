ناسا تكشف عن صورة غير عادية للكون

كشفت وكالة ناسا مؤخرًا عن صورة مذهلة للكون، تعرض مستوى من التفاصيل لم يسبق له مثيل من قبل. أصبح هذا التصور الرائع ممكنًا من خلال الجمع بين البيانات من تلسكوبين فضائيين مشهورين بقوتهما ودقتهما: تلسكوب جيمس ويب الفضائي وتلسكوب هابل الفضائي.

تسلط الصورة المميزة الضوء على اصطدام بعيد بين مجموعتين من المجرات. ما يميز هذا التصور هو تركيبه لبيانات الأشعة تحت الحمراء التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي وملاحظات الضوء المرئي من تلسكوب هابل الفضائي. هذا المزيج من الأطوال الموجية المختلفة للضوء يعطي الصورة تأثيرًا مبهرًا ومتغيرًا.

تقع هذه العناقيد المجرية، المسماة MACS0416، على بعد حوالي 4.3 مليار سنة ضوئية من الأرض. ويتوقع العلماء الذين يدرسون هذه التكوينات أنها ستندمج في النهاية لتشكل كتلة أكثر ضخامة.

ومن المثير للاهتمام أن علماء الفلك المشاركين في هذا البحث المكثف قد أطلقوا على هذه المجموعة الكونية اسم "مجموعة مجرات شجرة عيد الميلاد". هذا اللقب مستمد من الأضواء الخافتة الملونة المميزة للمجموعات، والتي تذكرنا بشجرة احتفالية مزينة بزخارف متلألئة.

يتضمن إعلان ناسا صورًا متعددة تلتقط مجموعة مجرات شجرة عيد الميلاد من زوايا مختلفة. تقدم إحدى هذه الصور منظرًا موسعًا لمجرة في الخلفية، تضم نجمًا يُطلق عليه اسم "Mothra".

وفقًا لتقديرات الباحثين، كان موثرا موجودًا منذ حوالي 11 مليار سنة، أي بعد حوالي 3 مليارات سنة من الانفجار الأعظم. ولتوضيح ذلك، تشكلت شمسنا، جنبًا إلى جنب مع تكوين النظام الشمسي، منذ حوالي 4.6 مليار سنة، بالتزامن مع خلق الأرض.

تعد مجموعات المجرات هذه، التي تم تخليدها في هذه الصور الاستثنائية، جزءًا من برنامج Frontier Fields التابع لناسا، وهو استكشاف شامل لأعمق أعماق الكون. بدأ هذا المشروع في عام 2014 باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، وقد قدم رؤى لا تقدر بثمن حول أصولنا الكونية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما التلسكوبات التي استخدمت لتكوين صورة الكون؟

ج: تلسكوب جيمس ويب الفضائي وتلسكوب هابل الفضائي.

س: ما هو التصنيف الفني لمجموعات المجرات الظاهرة في الصورة؟

ج: MACS0416.

س: ما مدى بعد هذه العناقيد المجرية؟

ج: يبعدان عن الأرض حوالي 4.3 مليار سنة ضوئية.

س: ما أهمية اسم "مجموعة مجرات شجرة عيد الميلاد"؟

ج: الاسم مشتق من أضواء العناقيد الملونة والوامضة، التي تشبه شجرة الأعياد.

س: كم عمر النجم الملقب بـ "موثرا"؟

ج: من المقدر أنه كان موجوداً منذ حوالي 11 مليار سنة، أي حوالي 3 مليارات سنة بعد الانفجار الأعظم.

مصادر:

– [ناسا](https://www.nasa.gov)