مهمة ناسا الجديدة PACE تكتسح الابتكار في علوم المناخ

أكملت المركبة الفضائية للعوالق والهباء الجوي والسحاب والمحيطات (PACE) التابعة لناسا رحلتها من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند إلى منشأة عمليات المركبات الفضائية Astrotech في فلوريدا. وينتظر المهندسون والفنيون بفارغ الصبر وصول PACE لتجهيز المعدات الأرضية للتفريغ والتجهيز. ستخضع المركبة الفضائية بعد ذلك للتزود بالوقود والتغليف النهائي قبل إطلاقها المتوقع في أوائل عام 2024.

ستركز مهمة PACE القادمة على صاروخ SpaceX Falcon 9 على التحقيق في العلاقة المعقدة بين المحيط والغلاف الجوي. ومن خلال دراسة تبادل ثاني أكسيد الكربون بين هذين المكونين، تهدف المهمة إلى تعزيز فهم ناسا لبيولوجيا المحيطات، والهباء الجوي، وجودة الهواء، والمناخ. مع أكثر من عقدين من عمليات المراقبة العالمية عبر الأقمار الصناعية، يمثل برنامج PACE تقدمًا كبيرًا في جهود ناسا لاستكشاف النظم البيئية للأرض.

ويلعب مشروع PACE، الذي يديره مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، دورًا حيويًا في توسيع فهمنا لعلوم المناخ. وتتوافق المهمة مع التزام ناسا بجمع البيانات المهمة لمعالجة تغير المناخ وتأثيره على الكوكب. من خلال إجراء فحص شامل للتفاعلات بين المحيطات والغلاف الجوي، تتمتع PACE بالقدرة على تعميق رؤيتنا حول ديناميكيات ثاني أكسيد الكربون وتوفير معلومات قيمة لرصد المناخ ووضع النماذج.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما الذي تعنيه PACE؟

ج: يرمز PACE إلى النظام البيئي للعوالق والهباء الجوي والسحاب والمحيطات.

س: متى من المقرر إطلاق PACE؟

ج: من المقرر إطلاق PACE في أوائل عام 2024.

س: ما هو دور مهمة PACE؟

ج: تهدف المهمة إلى فهم أفضل لتبادل ثاني أكسيد الكربون بين المحيط والغلاف الجوي، وتحسين بيولوجيا المحيطات وعمليات رصد الهباء الجوي في الغلاف الجوي، والتحقيق في جودة الهواء والقياسات المتعلقة بالمناخ.

س: أين تتم إدارة مشروع PACE؟

ج: تتم إدارة مشروع PACE بواسطة مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا.

س: ما هي الوكالة المسؤولة عن إدارة خدمة الإطلاق لمهمة PACE؟

ج: تتم إدارة خدمة الإطلاق لمهمة PACE بواسطة برنامج خدمات الإطلاق التابع لناسا، ومقره في مركز كينيدي للفضاء.

المصدر: ناسا، تم الاسترجاع من https://phys.org/